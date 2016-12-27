En kırılgan üçlü arasındayız

Sıcak para bağımlılığı yüksek olan ülkeler için 2017 sıkıntılarla dolu olacak. Reform yapan ülkeler ise yatırımcı çekmeye devam edecek

Sıcak para bağımlılığı yüksek olan ülkeler için 2017 sıkıntılarla dolu olacak. Reform yapan ülkeler ise yatırımcı çekmeye devam edecek

Yeni yılda 56 gelişen piyasa ülkesinde yatırım olanaklarını değerlendiren uluslararası uzmanlar, Türkiye'yi ‘en kırılgan üçlü' arasında sayıyor. Uzmanlara göre, yapısal reformlara yönelen birçok gelişen piyasa ülkesinin yabancı yatırımcı çekme ihtimali bulunurken; Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika güven vermiyor.

Bank of America Merrill Lynch uzmanlarının hazırladığı 2017'ye ilişkin tavsiye raporunda, dış kaynağa bağımlılığı yüksek Türkiye, Güney Afrika ve Brezilya en riskli ülkeler olarak sayıldı.

EN İYİSİ GÜNEY KORE

Güney Kore raporda, en büyük 10 gelişen piyasa ülkesi içinde cari hesap dengesi ve bütçe istikrarı sayesinde yatırıma en uygun ülke olarak değerlendirildi. Rapordaki sıralamada Rusya, Çin'i geçerek ikinci oldu. Uzmanlar buna gerekçe olarak, Rusya'da büyümenin yavaş olmasına rağmen, bütçe dengesinin tutturulmasını ve enflasyonun düşmesini gösterdi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Geride ‘kırılgan üçlü' kalıyor: Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika. Güney Afrika hâlâ stagflasyon (durgunluk+enflasyon), ikiz açık (cari hesap ve bütçe) ve sektörler genelindeki yüksek borçluluk nedeniyle ‘Küresel Gelişen Piyasalar-10' içinde en altta yer alıyor. Türkiye, dış zafiyeti sebebiyle yine en zayıf ikinci ülke; uluslararası bankalara olan dış borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı bakımından 56 piyasa içinde 55'inci durumda. Ancak Macaristan'ın sadece iki yıl önce benzer bir seviyede olduğunu gözden kaçırmayın. Mali denge ve (düşük) kamu borcu ise yine Türkiye'nin nispeten güçlü yanları durumunda. Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika ile arasını açmayı başardı ve gelişen piyasalar içinde en yüksek rezerv karşılama oranlarından birine sahip olmayı sürdürüyor.”

Türk Lirası 2016'yı dolar ve diğer başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında yüzde 17'ye yakın kayıpla kapatırken, Meksika Pesosu ve Arjantin Pesosu ile birlikte gelişen piyasa ülkelerinin en zayıf üç para birimi arasına girdi. Rus Rublesi yüzde 19, Brezilya Reali yüzde 17, Güney Afrika Randı ise yüzde 10 civarında değerlendi.