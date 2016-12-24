Erdoğan ile Yılmaz arasındaki buzlar çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz arasındaki buzlar SÜTAŞ fabrikası açılışında çözüldü. Erdoğan'ın 'vatan haini' açıklamasına 'Vatanseverliğimi kimseye sorgulatmam' cevabını veren Yılmaz arasındaki polemik uzun süre gündemde yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir’de SÜTAŞ’ın süt üretim tesisi açılışına katıldı. Erdoğan burada kameralar önünde ayran içerek, “Hatırlar mısınız, ‘bu milletin milli içkisi ayrandır' dedim, günlerce haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar. Bizim milli içkimiz ayrandır” dedi.

‘BÖYLE BİR ÜLKEYE YABANCI SERMAYENİN GELMESİ MÜMKÜN DEĞLİDİR’

SÜTAŞ’ın patronu Muharrem Yılmaz ile o zaman Başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arasının gergin olduğu biliniyordu. 17-25 Aralık sonrası rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından Yılmaz TÜSİAD Başkanı olarak yaptığı açıklamalarda “Böyle bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir” ifadesini kullanmıştı.

‘BU CÜMLEYİ KULLANIYORSA VATANA İHANETTİR’

Bunun üzerine Erdoğan, Yılmaz’a sert tepki göstererek, “Kalkıp da TÜSİAD’ın Başkanı Muharrem Yılmaz küresel sermaye gelmez ifadesi kullanamaz. Bu cümleyi kullanıyorsa bu vatana ihanettir” açıklamasında bulunmuştu.

‘BAŞBAKAN BENİ ÇOK ÜZDÜ’

Muharrem Yılmaz ise daha sonra yaptığı açıklamada Erdoğan’ın bu sözlerini kabul etmediğini belirtmiş ve “Doğrusu vatanseverliğime kimseye sorgulatmam. Vatan hainliği gibi bir şey kabul edilemez. Bu kadar kolay bahsedilemez. Herkes vatanını seviyor. Çok üzüldüm, Başbakan beni çok üzdü. Çok üzdü. Kendisini ziyaret ettim. Türk iş dünyasının temsil edildiği bir kurumun başkanıyım” demişti. Erdoğan’ın dün SÜTAŞ’ın İzmir Tire’deki üretim tesisini açmasının ardından Erdoğan ile Yılmaz arasındaki buzların çözüldüğü gözlendi. Erdoğan konuşmasını yaparken Yılmaz ayakta alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise SÜTAŞ marka ayran içti.

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İSTİFA ETMİŞTİ

17-25 Aralık sürecinin ardından ikili arasındaki polemik sürerken SÜTAŞ fabrikasında grev yapan işçilerin gördüğü muamele üzerine Yılmaz TÜSİAD Başkanlığı görevinden istifa etmişti.