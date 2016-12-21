Esnaf KOSGEB kredisine başvuramıyor!

KOSGEB‘in başlattığı faizsiz 50 bin lira kredi başvurularına yoğun talep artarak devam ediyor. Vatandaşların büyük bir bölümü sisteme girerek kredi başvurularını yapamadı. Öte yandan KOSGEB krediye aracı olma vaadiyle vatandaşa ulaşan dolandırıcılara karşı uyardı.

Zor durumdaki küçük işletmelerin faizsiz krediye adeta hücum etmesi üzerine başvuru süresinin uzatıl ması istendi. Hafta başında 50 bin TL üst limitli 12 ay ödemesiz geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) kredileri için bugün gece 23:59’da sona erecek. Ancak KOSGEB'in Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği için başvuruların tamamlanamayacağını belirten KOBİ'ler sürenin uzatılmasını istiyor.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, KOBİ'lere verilecek kredi için başvuru süresinin 23 Aralık 2016 Cuma 23.59'a kadar uzatılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, başvuruların yapıldığı KOSGEB'in http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr sitesinin yoğun başvuru üzerine çöktüğünü hatırlatarak “Vatandaşlarımız başvurularını yapamadı. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına sürenin uzatılması en doğru karar olacaktır” dedi. Palandöken, “Kredi için beklediği mizden fazla bir talep var. Bu yoğunluk karşısında yeteri kadar başvurunun yapı labilmesi için sürenin mutlaka uzatılması gerekiyor” Şu anada kadar 15 bin kişiye verilecek kredi için 150 bin kişi başvurdu.

Öte yandan KOSGEB yaptığı açıklamada vatandaşı faizsiz kredi alımında arıcı olmak için arayan ve SMS atanlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

