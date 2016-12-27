Esnaf vaadi boş çıktı

“Esnafa müjde” diye yansıtılan 5 yıl ödemesiz düşük faizli 30 bin lira krediden esnaflar, getirilen zor koşullar yüzünden yararlanamadı.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde, “Esnafa müjde” diye yansıtılan kredi zor koşullara takıldı. “Esnafa 5 yıl ödemesiz düşük faizli 30 bin lira kredi” diyerek çıkarılan ancak daha sonra çeşitli koşullar getirilen krediden, 4 milyon esnaftan sadece 48 bin 235'i yararlanabildi.

Önce, “5 yıl ödemesiz” denilen kredide süre 18 aya çekildi. Ardından, krediyi alacak esnaftan ipotek sunma ve kefil getirme koşulu istendi. Bu da, başlangıçta krediyi umut olarak gören esnafı krediden vazgeçirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyu TBMM gündemine getirdi. Halkbank Genel Müdürlüğü de Gürer’e bir bilgi notu gönderdi. 13 Ocak 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile hayata geçirilen esnaf kredisinin verilmesine 17 Ocak 2015'ten itibaren başlandığı belirtildi. ”Kredilerimizin teklif, tahsis ve teminatlandırma süreci, Bankamız mevzuatına göre yürütülmektedir” denilerek şu bilgiler verildi:

”Bu kapsamda konu kararname tarihinden bu yana 30 bin TL limitli sıfır faizli kredi kullanan müşteri sayısı 48 bin 235, kullandırım tutarı 1 milyar 335 milyon TL olup bu kredilerin güncel bakiye tutan ise 1 milyar 074 milyon TL’dir.”

CHP Milletvekili Gürer bu cevap üzerine “Dönemin Başbakanı Davutoğlu bu konuyu kamuoyuna, esnafa büyük olanak sunuluyor gibi yansıttı. TV’ler ve medyada haber abartılı olarak yer buldu. Sonuçta ise dağ fare doğurdu. Ne yazık ki başvuranların dahi alınmadığı bir kredi olarak bu kredi de kayıtlara geçmiştir” dedi.