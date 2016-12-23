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Fransız Engie nükleer santralden çıkıyor

Fransız enerji şirketi Engie nükleerden çıkma politikası kapsamında Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral projesinden çekildiğini açıkladı.
11:1423 Aralık 2016
Ekonomi
Fransız Engie nükleer santralden çıkıyor
Fransız enerji şirketi Engie nükleerden çıkma politikası kapsamında Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral projesinden çekildiğini açıkladı.

Fransız şirketi Engie, Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre artık şirket stratejisiyle uyumlu olmadığı için Türkiye’deki nükleer santral projesinden çekilmeye hazırlanıyor.

Engie, Sinop nükleer santralinin alt yüklenicileri arasında yer alıyor. Gazetede yer alan haberle ilgili olarak Engie yetkililerine ulaşılamadı. Engie üç yıl sürecek bir yeniden yapılanma planı kapsamında 15 milyar euro tutarında varlığı satmaya çalışıyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan nükleer santral anlaşmasını imzalarken... Tarih: 29/10/2013-Depo Photos

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan nükleer santral anlaşmasını imzalarken… Tarih: 29/10/2013-Depo Photos

Sinop Nükleer Santrali’ni Japon Mitsubishi ile Fransız Areva beraber inşa edecek. Santral’in işletmesi ise Fransız Engie’ye verilmişti. Nükleer Santrali Fransız Areva ve Japon Mitsubishi beraber inşa edecek.

REUTERS-SOZCU.COM.TR

Son güncelleme: 14:3623.12.2016
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