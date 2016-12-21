Gazprom’da FETÖ korkusu

Rus enerji devi Gazprom, Türkiye’deki iştirakinin 'en büyük hisse sahibi olan Akfel Holding' için açıklama yaptı. Holdingin FETÖ soruşturmalarında 'devletleştirildiğini' belirten şirket 'kaygılıyız' mesajı verdi.

Rus enerji devi Gazprom, Türkiye’deki iştirakinin 'en büyük hisse sahibi olan Akfel Holding' için açıklama yaptı. Holdingin FETÖ soruşturmalarında 'devletleştirildiğini' belirten şirket 'kaygılıyız' mesajı verdi.

Türkiye’de FETÖ soruşturmalarında atılan adımların ucu, Rusya'nın devlet gaz monopolü Gazprom'a da dokundu. Şirket, çıkarılan kanun hükmünde kararname ile mal varlıklarına el konulan şirketlerden birinin, Türkiye'de Gazprom'un en büyük hisse sahibi olduğu Akfel Holding olduğunu açıklayarak kaygısını dile getirdi.

Rus Kommersant Gazetesi'nin haberine göre, Gazprom Türkiye'deki en büyük aktiflerini kaybetme korkusu yaşıyor. Haberde Rusya'dan en fazla gaz satın alan özel şirket konumundaki Akfel Gas'ın fiilen devletleştirildiği vurgulanıyor. Yılda 2.2 milyar metre küp gaz satın alan şirketin Rusya'dan Türkiye'ye özel sektör alımları içinde yüzde 55, toplam gaz satışında yüzde 20 payı olduğu ve yıllık 500 milyon dolara yakın cirosu bulunduğu bildiriliyor. Gazeteye konuşan bir kaynak, “Türkiye'deki en büyük ve en kârlı şirketi elimizden aldılar” dedi. Uzmanlar konunun “siyasi sorun” haline geldiği ve artık sadece siyasi yollarla çözülebileceği yorumunu yaptı.