Gelir vergilerinde yeni tarife

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas tarife yeniden belirlendi. Menkul sermaye beyanında indirim oranı da açıklandı.

Gelecek takvim yılı içinde gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dahilinde yer alan gelirlerden;

– 13,000 TL’ye kadar olanlardan yüzde 15,

– 30,000 TL’nin 13,000 TL’si için 1,950 TL fazlasından yüzde 20,

– 70,000 TL’nin 30,000 TL’si için 5,350 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL’nin 30,000 TL’si için 5,350 TL)

fazlasından yüzde 27,

– 70,000 TL’den fazlasının 70,000 TL’si için 16,150 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL’den fazlasının 110,000 TL’si için 26,950 TL) fazlasından yüzde 35 gelir vergisi tahsil edilecek.

MENKUL SERMAYE BEYANINDA İNDİRİM ORANI

Tebliğle ayrıca, 2016 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yüzde 3.83, bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranının da yüzde 10.03 olduğu hatırlatılarak, 2016 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranının yüzde 38.19 olacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan, her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları bu indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecek.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmıyor.

REUTERS