Harbiye açık hava yıkılmayacak

Yıkılacağı iddia edilen Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nu yenileme projesi için hazırlıklar başladı. Projenin mimarı Tuncer Çakmaklı, açıkhava tiyatrosunun kesinlikle yıkılmayacağını, üzerine açılır-kapanır tavan yapılacağını söyledi.

İstanbul'un kültür sanat hayatının en önemli mekanlarından olan 70 yıllık Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, geçtiğimiz yaz aylarında “yıkılıyor” iddiası ile gündeme geldi. Şu an 4500 kişilik olan tarihi mekanın yıkılıp yerine 7 bin kişilik yeni bir salon yapılacağı öne sürüldü. Açıkhava tiyatrosu hakkındaki iddiaların ortaya atılmasının nedeni de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2015 yılında faaliyet programına aldığı yeni kullanım projesiydi.

Proje için ilk adım geçtiğimiz haftalarda atıldı. “Harbiye Açıkhava Tiyatrosu yeni kullanım projesi ve ilave yapıları projeleri” için İBB'nin şirketlerinden BİMTAŞ, 15 Aralık'ta ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 450 bin lira olarak belirlenen ihaleye 5 teklif geldi. İhaleyi 1 milyon 240 bin liralık teklif ile TÇ Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Sözleşme ihaleden bir gün sonra 16 Aralık günü imzalandı. Projenin hazırlanması için son tarih 1 Mayıs 2017 olarak belirlendi.

YIKIM HİÇ GÜNDEME GELMEDİ

İhaleyi alan şirketin sahibi ünlü mimar Tuncer Çakmaklı üzerinde çalışmaya başladıkları projenin ayrıntılarını SÖZCÜ'ye anlattı. Çakmaklı, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nun yıkılacağı iddiasının doğru olmadığını belirterek “Kuruldan tescili var kimse yıkamaz. Kaldı ki yıkmak da doğru değil. İhale şartnamesinde de bize gelen talepte de böyle bir konu hiç gündeme gelmedi” dedi. Çakmaklı iddia edildiği gibi izleyici kapasitesinin bir kişi dahi arttırılmayacağını vurguladı. Tarihi yapının genel deprem şartnamesine uygun olarak tekrar değerlendirileceğini belirten Çakmaklı, Türk ve Alman mühendislerden oluşan ekiple çalışmaya başladıklarını söyledi.

AÇILIR-KAPANIR TAVAN

Açıkhava tiyatrosunun kullanımını yılın tamamına yayacak bir çalışma yaptıklarını ifade eden Çakmaklı şunları söyledi:

“Çalıştığımız projede, kış dönemini de düşünerek açıkhavanın üstüne açılır-kapanır bir sistem planlıyoruz. Dikkatli bir mimarlık süreci işliyor. Kullanım kalitesi arttırılacak. Artık konser turneleri bir yıl önceden belirleniyor. O gün geldiğinde yağmur yağarsa sorun çıkıyor. İnsanlar artık konfor düşkünü. Akıllı bir çözüm üreteceğiz. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu hem varlığını korusun hem de geleceğe taşınsın istiyoruz. “