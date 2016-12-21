Helal BES dönemi

45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 1 Ocak 2017 itibariyle işverenleri aracılığıyla kademeli bir geçişle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik olarak dahil ediliyor. Hazine'den yapılan yazılı açıklamada işverenler, çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" şeklinde tercihlerini almakla yükümlü olacak.

45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 1 Ocak 2017 itibariyle işverenleri aracılığıyla kademeli bir geçişle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik olarak dahil ediliyor. Hazine'den yapılan yazılı açıklamada işverenler, çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" şeklinde tercihlerini almakla yükümlü olacak.

Hazine kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanların 1 Ocak 2017 itibariyle işverenleri aracılığıyla kademeli bir geçişle bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceğini açıkladı.

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Hazine’den yapılan yazılı açıklamada çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarının ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 3’ü oranında olacağı belirtildi.

1000 TL’LİK DEVLET KATKISI

Açıklamada çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 oranında devlet katkısı teşviği verileceği, cayma süresi sonrasında sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara 1,000 TL tutarında devlet katkısı sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5’i oranında ek devlet katkısı teşviği verileceği belirtildi.

BES İÇİN SÖZLEŞME İMZALANABİLECEK ŞİRKETLER

İşverenlerin öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, şirketler şu şekilde sıralandı:

Aegon Emeklillik ve Hayat, Allianz Hayat ve Emeklilik, Allianz Yaşam ve Emeklilik, Anadolu Hayat ve Emeklilik, Asya Emeklilik ve Hayat, Avivasa Emeklilik ve Hayat, Axa Hayat ve Emeklilik, BNP Paribas Cardif Emeklilik, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat, Fiba Emeklilik ve Hayat, Garanti Emeklilik ve Hayat, Groupama Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik, NN Hayat ve Emeklilik, Katılım Emeklilik ve Hayat, Metlife Emeklilik ve Hayat, Vakıf Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik.

İşverenlerin çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarını çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarmak ile yükümlü olduğu belirtilen açıklamada, işverenin katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorunda olduğu ifade edildi.

FAİZSİZ BES GELİYOR

Ayrıca işverenler, çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak “faiz içeren” veya “faiz içermeyen” şeklinde tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar adına tercihte bulunmak, çalışan bilgilerini şirkete göndermek ve çalışanın sözleşmesi ile ilgili bir takım taleplerini şirkete iletmekle de yükümlü bulunacak.

Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup yükümlülüklerini ifa etmeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanması mümkün olacak.

BES’E KADEMELİ GEÇİŞ

Diğer taraftan, çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli bir geçiş öngörüldü. Bu çerçevede;

* Çalışan sayısı 1,000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1

Ocak 2017 tarihinden itibaren,

* Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar

ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim

kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017 tarihinden

itibaren,

* Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1

Temmuz 2017 tarihinden itibaren,

* Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile

mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren,

* Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1

Temmuz 2018 tarihinden itibaren,

* Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Ocak

2019 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak

dahil edilecekler.

Açıklamada çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün

işyerlerindeki çalışanların toplamının göz önünde bulundurulacağı, ayrıca, yine çalışan

sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu

verileri dikkate alınacağı belirtildi.