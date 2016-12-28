İndirimli elektrikten faydalanmak için faturas sınırı 82 TL’ye indi!

Serbest tüketici olmak için gerekli fatura bedeli olan 125 TL, 22 Aralık 2016 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 82 TL’ye düşürüldü. Bu düşüşle birlikte toplam 8,6 milyon elektrik abonesi (her 4 aboneden 1’i) serbest tüketici olarak indirimli elektrikten yararlanabilecek.

Serbest tüketici olmak için gerekli fatura bedeli olan 125 TL, 22 Aralık 2016 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 82 TL’ye düşürüldü. Bu düşüşle birlikte toplam 8,6 milyon elektrik abonesi (her 4 aboneden 1’i) serbest tüketici olarak indirimli elektrikten yararlanabilecek.

Hesapkurdu.com'un haberine göre, her yıl EPDK tarafından belirlenen alt sınırın üzerinde elektrik tüketen tüketiciler, “serbest tüketici” hakkına sahip olarak sınıflandırılıyor. Bu tüketiciler 200'ü aşkın elektrik firması arasından birisini seçip kendileri için en uygun tarifeye geçme imkânına sahip olarak indirimli elektrikten yararlanabiliyor. 22 Aralık 2016 tarihinde ise EPDK alt sınırı 3.600 kWh'den 2.400 kWh'ye düşürdü. Yani aylık faturası bir yıl boyunca ortalama 82 TL ve üzerinde gelen tüketiciler serbest tüketici olma hakkını kazandı.

Elektrik Tedarikçileri Nasıl Daha Ucuz Elektrik Sağlıyor?

2001 yılında başlayan elektrik piyasasının serbestleşme süreci ile birlikte eskiden devletin belirlediği fiyattan ve tek bir kurum üzerinden satılan elektrik, artık birçok tedarikçi tarafından müşterilere satılabilir hale geldi. Bugünkü piyasa koşullarında tedarikçi firmalar müşterilerine sattıkları elektriği farklı yerlerden (elektrik piyasası, diğer tedarikçi firmalar, yurt dışı tedarikçi firmaları) tedarik etme imkânına sahipler. Bu şekilde tedarikçi firmalar daha uygun fiyata elektrik temin edip, uygun kampanyalar ile daha fazla müşteri kazanabilmek için rekabet içerisine giriyor. Bu rekabet ise son kullanıcılara indirim olarak yansıyor.

Yılda Bir Faturanız Ücretsiz Olabiliyor

Elektrik tedarik firmalarının küçük tüketicileri kazanabilmek için ciddi bir rekabet içinde oldukları mevcut şartlarda, kazanan tüketici oluyor. Tedarikçi firmanın indirim oranlarını iyi değerlendirme gerekliliği ile birlikte, birçok konut ve küçük işletme tüketicisi yılda bir faturadan fazla tasarruf elde edebiliyor. Bu tasarruf oranlarını elde etmek için ise elektrik tedarik şirketlerinin tarifelerini karşılaştırmak önemli bir hal alıyor.