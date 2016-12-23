İş yeri açınca emekli maaşı kesilir mi?: İşte emeklilik hakkında en merak edilen sorular!

Emekli olmayı bekleyenler ve emekliler, emeklilik hakkında birçok sorunun cevabını merak ediyor. SGK'ya olan borçlar taksitle ödenir mi? Emekli maaşı iş yeri açma durumunda kesilir mi? İşte emeklilik hakkında merak edilenler.

Emekli olmayı bekleyenler ve emekliler, emeklilik hakkında birçok sorunun cevabını merak ediyor. SGK'ya olan borçlar taksitle ödenir mi? Emekli maaşı iş yeri açma durumunda kesilir mi? İşte emeklilik hakkında merak edilenler.

Emeklilik birçok vatandaşın hayali, emekli olan birçok vatandaş da bazı konularda kafalarını kurcalayan soruların cevabını arıyor. Ne zaman emekli olurum, emekli olmak için askerlik borçlanmasını taksitle ödeyebilir miyim, gibi sorular sık sık sorulmakta. İşte sorularla emeklilik hakkında merak edilenler…

SORULARLA EMEKLİLİK

İşyeri açınca emekli aylığı kesilir mi?

SSK’dan malunen emekli oldum. Sigortalı çalışamadığım için geçinemiyorum. Kahvehane açıp Bağ-Kur’lu olarak çalışabilir miyim? Maaşım kesilir mi? Bir de prim ödeme şartlarım emekli gibi mi olur? Yoksa destek primi mi öderim?

Cevap: Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyete başlayan emeklilerden aylığını kestirmek istemeyenler 1 Mart 2016’dan itibaren Bağ-Kur kapsamından çıkartıldı. Dolayısıyla destek primi kapsamından da çıktılar. Bu nedenle kahvehane açtığınızda istemediğiniz sürece, emekli aylığınız kesilmez. Ayrıca emekli aylığınızdan destek primi de kesilmez.

55 Yaşını doldurduğunuzda emeklilik hakkını kazanırsınız

15 Aralık 1969 doğumluyum 1 Temmuz 1996 sigorta girişim var. Askerliğimi sigorta girişinden önce 18 ay olarak yaptım. Yatırırsam ne zaman emekli olurum. 6500 gün prim ödemem var.

Cevap: Askerlik sürenizin 220 gününü borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 55 yaşınızı dolduracağınız 15 Aralık 2024’te emekli olabilirsiniz.