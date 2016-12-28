İşte Türklerin seyahat profili

Türklerin seyahat alışkanlıklarını mercek altına alındı. Araştırmanın sonuçlarına göre Türk milleti olarak eşimiz veya sevgilimizle seyahate çıkmayı seviyor ancak kayınvalide ile seyahati sevmiyoruz. Seyahat için yıl boyunca para biriktiriyor, tatilde bile sosyal medyadan kopamıyoruz.

Türklerin seyahat alışkanlıklarını mercek altına alındı. Araştırmanın sonuçlarına göre Türk milleti olarak eşimiz veya sevgilimizle seyahate çıkmayı seviyor ancak kayınvalide ile seyahati sevmiyoruz. Seyahat için yıl boyunca para biriktiriyor, tatilde bile sosyal medyadan kopamıyoruz.

Seyahat arama sitesi momondo, Türkiye'deki seyahat tutkunlarının profilini çıkardı. 2016 yılının verilerine bakarak, farklı milletlerin seyahat alışkanlıklarını, tercihlerini ve beklentilerini Türklerinki ile karşılaştırdı.

TATİLDE AŞK YAŞAMAYA BAYILIYORUZ

“Tatilde hiç aşk yaşadınız mı ya da tatildeyken bir yabancıyla romantik bir deneyiminiz oldu mu?” sorusuna Türk katılımcıların yüzde 38'si “evet” yanıtını verdi. Bu oran Türkiye'yi Brezilya (yüzde 45) ve İsveç'in (yüzde 39) ardından dünya üçüncülüğüne taşıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, bu soruya olumlu yanıt veren erkeklerin sayısının kadınlara kıyasla daha yüksek olması. Türk erkeklerinin yüzde 46'si tatilde aşk yaşadıklarını söylerken, kadınların oranı sadece yüzde 31.

ERKEKLER RUSLARI, KADINLAR İTALYANLARI BEĞENİYOR

Türk erkeklerinin en çok beğendikleri (yüzde 22) Ruslar. İkinci sırada yüzde 19'la İtalyanlar, üçüncü sırada yüzde 17'le İspanyollar yer alıyor. Kadınlara dair sonuçlar incelendiğindeyse, İtalyanlar yüzde 28'le zirveye yerleşiyor. İkinci sırada yüzde 19'la İspanyollar, üçüncü sıradaysa yüzde 17'yle Fransızlar yer alıyor.

İLGİLİ HABER Sömestr tatili kaç gün olacak? Sömestr ne zaman başlıyor işte tatil tarihi!

EN KISKANÇ AŞIKLAR TÜRKİYE’DE

Bununla birlikte Türklerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 67) “Eşim veya sevgilim bensiz tatile çıkamaz” diyor. Türkler bu oranla dünya genelinde “partnerlerini en çok kıskanan” millet olurken, bizi yüzde 53 ile Ruslar ve yüzde 51 ile İtalyanlar takip ediyor.

KAYINVALİDE İLE SEYAHATİ SEVMİYORUZ

Yüzde 77'mizin ilk tercihi, eşimizle veya sevgilimizle seyahat etmek. Türkiye dünya genelinde Çin'in (yüzde 80) ardından eş ya da sevgiliyle seyahatin en çok tercih edildiği ülke. Türklerin yüzde 56'sı arkadaşlarıyla yollara düşmeyi severken, listenin üçüncü sırasında yüzde 53'le “çocuklarla seyahat” yer alıyor. En az tercih edilenler ise yalnız (yüzde 4) veya kayınpeder ve kayınvalide (yüzde 4) ile seyahat etmek. Üstelik dünya genelinde de durum pek farklı değil!

SOSYAL MEDYASIZ OLMUYOR

Pek çok ülkenin vatandaşları, tatilde sosyal medya kullanmaya ara verirken, Türkler sosyal mecralardan tatilde bile kopmuyor. Araştırmaya göre sadece yüzde 22'miz tatilde sosyal medyaya ara veriyor. Bu oran ile araştırmaya katılan 20 ülke arasında sosyal medya detoksunu en az tercih eden ikinci ülke konumundayız.

INSTAGRAM VE TWITTER'DAN VAZGEÇMİYORUZ

Instagram kullanımında ise açık ara dünya lideriyiz. Yüzde 58'imiz tatildeyken Instagram paylaşımı yaparken, listenin ikinci sırasında yüzde 52'yle Brezilya, üçüncü sıradaysa yüzde 34'le İsveç yer alıyor. Twitter kullanımında da benzer şekilde yüzde 49'la ilk sırada yer alıyoruz. En yakın rakiplerimiz yüzde 34'le Brezilyalılar, yüzde 28'le İspanyollar. Tatil sırasında, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı da en çok kullanan ikinci ülkeyiz. İlk sırada yüzde 72'yle Brezilyalılar yer alırken, bizdeki oran yüzde 64.

HER İKİ TÜRKTEN BİRİ YIL BOYUNCA PARA BİRİKTİRİYOR

Türklerin yüzde 50'si güzel bir tatil yapabilmek için yıl boyunca düzenli olarak kenara para koyduğunu söylüyor. Yüzde 30'luk bir kısım ise tatilini taksit taksit ödemeyi seçerek tatil harcamalarını farklı aylara bölüştürmeyi seçenler yer alıyor. Katılımcıların yüzde 15'i, tatil bütçesini denkleştirmek için yıl içerisinde ek iş yaparak para biriktirdiğini, yüzde 13 ise tatil için banka kredisi aldığını söylüyor. Tatildeyken evini kiraya vererek para kazananların oranı yüzde 4, tatil bütçesi için bazı eşyalarını bit pazarında ya da online platformlarda satanların oranı ise yüzde 3.

OTEL SEÇERKEN ÖNCE FİYATA, SONRA KONUMA BAKIYORUZ

Yüzde 55'imiz “Otel seçerken önceliğim fiyatın bütçeme uygun olması,” diyor. Otel seçimi yaparken ikinci önceliğimiz ise yüzde 41'le şehir merkezine yakınlık. Üçüncü sırada, otelin seyahat sitelerinde olumlu yorumlar alması geliyor; katılımcıların yüzde 36'sı, yalnızca iyi yorumlar alan otellerde konakladıklarını söylüyor. Araştırmaya göre, otel personelinin iyi hizmet sunması, yüzde 35'le konaklama konusundaki tercihlerimizi şekillendiren dördüncü etken.

Momondo Türkiye sözcüsü Serpil Öztürk , bu yıl araştırmaya Türkiye dahil, 20 ülkeden 29 bin kişi katıldığını dedi. Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü “Türkiye'den 1000'in üzerinde kişi sorularımızı cevapladı. Aldığımız yanıtlar doğrultusunda, en çok kimlerle tatile çıkmayı sevdiğimizden otel seçerken nelere dikkat ettiğimize kadar Türkiye'deki seyahat severlerin profilini çıkardık.”