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İtalya’dan ünlü bankayı kurtarma adımı

İtalyan hükümeti, dünyanın en eski bankası olan Monte dei Paschi di Siena'nın hayati derecede önem duyduğu sermaye artırımı için yatırımcıların desteğini arkasına alamamasının ardından bankayı kurtarmaya karar verdi.
09:4923 Aralık 2016
Ekonomi
İtalya’dan ünlü bankayı kurtarma adımı
İtalyan hükümeti, dünyanın en eski bankası olan Monte dei Paschi di Siena'nın hayati derecede önem duyduğu sermaye artırımı için yatırımcıların desteğini arkasına alamamasının ardından bankayı kurtarmaya karar verdi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, ekonomiye zarar veren ve bir süredir devam eden bankacılık krizini sonlandırmak adına kabinesinin başta Monte de Paschi olmak üzere stres altındaki bankalara destek olmak amacıyla 20 milyar euroluk (20.9 milyar dolar) bir fonu onayladığını belirtti.

Hükümet uzun süredir beklenen kurtarma operasyonunun Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde gerçekleşeceğini söylerken, bunun anlamı Monte dei Paschi tahvil sahiplerinin kayıpları göğüslemek zorunda olacağı ve bunun diğer vatandaşlara yansıtılmayacağı.

Yüksek paralarla yatırım yapanların birçoğu tahvilleri aldıkları zaman risklerin farkında olmadıklarını söylüyorlar.

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