İtalya’dan ünlü bankayı kurtarma adımı

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Venezuela’nın altınları da günden güne eriyor
İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, ekonomiye zarar veren ve bir süredir devam eden bankacılık krizini sonlandırmak adına kabinesinin başta Monte de Paschi olmak üzere stres altındaki bankalara destek olmak amacıyla 20 milyar euroluk (20.9 milyar dolar) bir fonu onayladığını belirtti.
Hükümet uzun süredir beklenen kurtarma operasyonunun Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde gerçekleşeceğini söylerken, bunun anlamı Monte dei Paschi tahvil sahiplerinin kayıpları göğüslemek zorunda olacağı ve bunun diğer vatandaşlara yansıtılmayacağı.
Yüksek paralarla yatırım yapanların birçoğu tahvilleri aldıkları zaman risklerin farkında olmadıklarını söylüyorlar.