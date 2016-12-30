Köprüden geçenin KDV hesabı şaşarsa cezası büyük olur

Köprü geçiş ücretlerinden alınan KDV yüzde 8’e düştü. Bazı şirketler durumdan habersiz.

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretindeki KDV oranın yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinden sonra ortaya büyük bir karışıklık çıktı. Köprüyü kullanan ticari araçlar HGS ve OGS faturalarını şirket muhasebelerine veriyor. Ancak muhasebeciler yüzde 8 yerine, yüzde 18 vergi iadesi talep ediyor. Hal böyle olunca şirketler fazla ve yersiz indirim riski ile karşı karşıya kalıyor. Mali Müşavir Cemil

Yumus konuyla ilgisi değerlendirmesinde, “Haksız vergi iadesini Maliye tespit ettiğinde o iadenin tamamı kadar ceza uygular.

Her tespitte bu ceza katlanarak artar. Şirket ne kadar KDV indirimi aldıysa ilkinde yüzde 1.5 sonrasında yüzde 2 ve her defasından iki kat artar” dedi. Yani köprüleri kullanıp 100 bin lira KDV indirim alan bir nakliye şirketi 200 bin liraya yakın ceza ödeyecek.