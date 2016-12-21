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kosgeb.gov.tr çöktü, telefonlar çalışmıyor

KOSGEB kredisi almak isteyen vatandaşlar KOSGEB'in internet sitesi ile mücadele ediyor. Linkler açılmıyor, KOSGEB'in çağrı merkezi cevap vermiyor.
Sozcu.com.tr
12:3621 Aralık 2016
Ekonomi
kosgeb.gov.tr çöktü, telefonlar çalışmıyor
KOSGEB kredisi almak isteyen vatandaşlar KOSGEB'in internet sitesi ile mücadele ediyor. Linkler açılmıyor, KOSGEB'in çağrı merkezi cevap vermiyor.

KOSGEB kredisi almak isteyen vatandaşlar internet sitesine hücum etti. Fakat KOBİ’lerin mevcut internet sitesi üzerinden krediye başvurlamaları oldukça zor. Site üzerinde belirliten noktalara tıklandığında ya açılmıyor ya da defalarca tıkladıktan sonra bir pencere açılıyor.

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KOSGEB’in 444 1 567 numaları hattı ise sürekli olarak meşgul çalıyor. Krediye başvurmak isteyen vatandaşların öncelikle KOSGEB 2015 beyannamelerinin yapmaları gerekiyor.3ph123ph21hp3h12p

Fakat bunun yapılacağı platforma da ulaşılamıyor. KOSGEB yetkilileri 15 bin kişiye verilecek kredi için başvuru sayısının 150 bini aştığını belirtti. Kredi firmaların uygunluğuna ve il kotalarına göre verilecek. Verilecek olan kredi üç yıl vade ile esnafın olacak. İlk 1 yıl ödeme yapılmayacak. Krediye faiz uygulanmayacak.

Son güncelleme: 12:3821.12.2016
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