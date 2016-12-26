KOSGEB kredi sonuçları ilan edildi: KOSGEB kredi başvuru sorgulama nasıl yapılır?

KOBİ'lerin beklediği açıklama geldi ve KOSGEB kredi sonuçları ilan edildi. İşte KOSGEB sıfır faizli kredi sorgulama ile ilgili detaylar...

KOBİ'lerin beklediği açıklama geldi ve KOSGEB kredi sonuçları ilan edildi. İşte KOSGEB sıfır faizli kredi sorgulama ile ilgili detaylar...

KOSGEB geçtiğimiz günlerde KOBİ’lerden sıfır faizli kredi başvurularını aldı ve KOSGEB, KOBİ’lerin merakla beklediği kredi başvuru sonuçlarını ilan etti. Peki KOSGEB kredi sonuçları nasıl öğrenilir ve ödemler nasıl olacak? Aşağıdaki bağlantıdan KOSGEB kredi sonucu sorgulama ekranına giderek işletmenizin sıfır faizli işletme kredisi kredi faiz desteği almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenebilirsiniz.

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ÖDEMELER NASIL OLACAK?

KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz desteği 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ’lere sunulacak.