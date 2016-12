İstanbul’da etin izini sürdük

Üreticide kilosu canlı 13 TL’ye satılan kuzu, hareket ettikçe zamlanarak yemek tabağına girdiğinde 52 TL’ye ulaşıyor. İstanbul’un merkezi bölgelerinde oturanlar eti pahalıya yerken, kenar semtlerde ise fiyatı düşüyor

En önemli protein kaynağı olan et, vatandaşın sofrasına gelinceye kadar baş döndürücü fiyat artışı göstererek, dar gelirli için neredeyse seyirlik hale geldi. Üreticide kilosu canlı 13 TL'ye satılan kuzu eti, İstanbul'un merkezine doğru gittikçe her adımda zam görüyor.

Şişli-Nişantaşı'nda oturan vatandaşlar 1 kilo kuzu etini 52 TL'ye yerken, kenar semtlerde oturanlar ise nispeten daha şanslı. Bu bölgelerde oturanlar aynı eti 44 TL'den sofralarına koyuyor.

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'ndeki Şamlar Köyü'nde koyun ağılından iz sürmeye başladığımızda, et fiyatlarının her adımda yükselişine tanık olduk. İstanbul'a 20 kilometre uzaklıkta olan Şamlar Köyü'nde ağılda canlı 13 TL'ye satılan kuzu, vatandaşın mutfağına gelinceye kadar baş döndürücü fiyat artışı kaydediyor. Şamlar Köyü'nde besicilik yapan Ali Epik, canlı kuzunun kilosunu tüccara 13 TL'den verdiğini belirtiyor.

HER ADIMDA FİYAT ARTIYOR

Şamlar Köyü'nde besicilik yapan Ali Epik, yem fiyatlarındaki artışa rağmen canlı hayvan fiyatlarının yeterince artmadığını belirterek, “Biz üreticiler olarak vatandaşlarımızın daha ucuz et yemesini isteriz.13 TL'ye canlı sattığımız etin vatandaşın sofrasına 44 TL'ye ulaşması üzücü” diye tepkisini dile getiriyor.

13 TL'den yola çıkan kuzu, mezbahada kesim işlemi sırasında 16-17 TL'ye çıkarken, Mega Center'da et toptancılarına ulaştığında 25 TL'ye dümen kırıyor. Toptancıdan kasaba doğru etin kilosu kenar semtlerde nihai tüketici vatandaşa 33 TL'ye ulaşıyor. Kenar semtlerde oturan vatandaşlar et fiyatlarında İstanbul'un orta semtlerindekilere göre daha şanslı. Zira et hareket ettikçe 5 el değiştirerek fiyat katlıyor.

Şişli-Nişantaşı hattında ise kuzu etinin kilosu vatandaşın mutfağına 52 TL'den ulaşıyor. Aynı fiyat artışı dana eti için de geçerli. Üreticiden kilosu 15 TL'ye yola çıkan dana eti, Nişantaşı'nda vatandaşın sofrasına ulaştığında 54 TL'ye zirve yapıyor. Bayrampaşa'da oturan vatandaşlar ise 1 kilo dana etini 45 TL'ye yiyor.

ÇOBANLIK GÖZDE MESLEK OLDU

Et piyasasını araştırırken, çobanların sevinçlerine tanık olduk. Üç haftalık çobanlık kursu ile diplomalı olan çobanlara 5 bin TL teşvik verildiğini öğrendiğimizde, çobanların neden yüzünün güldüğünü de öğrenmiş olduk.

Ayda 3 bin TL maaş alan çobanların meslekleri yeniden itibar kazandı. Çobanlık yapan Zeki Erdil, “Eskiden hor görüp kız vermiyorlardı. Şimdi sevdiğim kızla evleneceğim. Mesleğimi milletvekilliğine değişmem” sözleriyle durumu özetledi.

İthal angus daha ucuz

Yerli etteki fiyatı yüksek bulan ve ucuz et yemek isteyen vatandaşların uğrak yeri ise Et ve Süt Kurumu satış noktaları oluyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) ihale ile karkas dana etini artı KDV 22 TL'den toptan satışa sunuyor. Kasaplara ulaşıncaya kadar ithalatçı, toptancı, zincirinden geçerken 4 kez el değiştirerek, vatandaşın mutfağına 30 TL'ye giriyor.

Ancak yine Şişli'deki kasaplarda ithal angusun kilosu 37 TL'ye kadar yükseliyor. ESK'nın satış noktalarında dana kıyma 28.75 TL, dana şiş 35 TL, kuzu kıyma 39.88, kuzu şiş 39.88, kuzu pirzolanın kilosu ise 47 TL'den satılıyor. Her ne kadar İslami usullere göre kesildiği belirtilse de vatandaşların ithal et tüketimine mesafeli yaklaştığı belirtiliyor.

Aydın DEMİR