Mark Mobius Kelebek Mobilya hissesi aldı

ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius Kelebek Mobilya'nın sermayesinin yüzde 1.69'una denk gelen 4.7 milyon TL değerinde hisse senedini satın aldı.

Milyarder yatırımcı Mark Mobius`un fon yöneticisi olduğu FranklinTempleton, Doğtaş Kelebek Mobilya`nın 3.5 milyon hissesini Borsa İstanbul'dan satın aldı. Satın alma işleminin şirket sermayesinin yüzde

1.69'una denk geldiği belirtiliyor.

Doğtaş Kelebek Mobilya'dan yapılan açıklamada para sihirbazı Mark Mobius'un dün Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı'nda 1.35 TL fiyattan 3.5 milyon hisseyi satın aldığı açıklandı.

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İŞ YATIRIM ARACILIK YAPTI

Buna göre nominal bedelli paylar için fonun ödediği toplam rakam ise 4 milyon 757 bin 510 TL oldu. Satın alma işleminde hisse senedi fiyatının, başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden hesaplandığı belirtildi.

Satışa İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık yaptığı vurgulandı.