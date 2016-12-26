Melih Gökçek: 7 düvel Osman’a karşı birleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oğlu Osman Gökçek'in ATO seçimlerini kaybetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökçek, “7 düvel, Osman’a karşı birleşti” derken “Bu seçimin galibi Rifat Hisarcıklıoğlu'dur” ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçtiğimiz ay yapılan Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinde, oğlu Osman Gökçek’e karşı adeta 7 düvelin bir araya geldiğini, seçimlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun FETÖ’cülerle işbirliği yaptığını öne sürerek, “Bu seçimin galibi Rifat Hisarcıklıoğlu’dur” dedi. Melih Gökçek, katıldığı bir TV programında Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimleri, FETÖ eylemleri, Meclis'te görüşülen başkanlık sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

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‘KAYBETMİŞ OLARAK GÖRMÜYORUM’

Gökçek, ATO seçimlerine dair yaptığı açıklamada, oğlu Osman Gökçek'in kendisinden yardım talebinde bulunmadığını ve yardım etmediğini belirtirken, Osman Gökçek'e karşı ittifak kurulduğunu açıkladı. Gökçek, “Ben seçimlerde demiştim, 7 düvel bana karşı birleşti diye… ATO'da da 7 düvel, Osman'a karşı birleşti” diye konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, Osman Gökçek'i kendisine rakip olarak gördüğünü ve bundan dolayı FETÖ'cülerle işbirliği yaptığını öne süren Gökçek, “Oğlumu kaybetmiş olarak görmüyorum. 86 oy aldı. Hem de kimlere rağmen Bu seçimin galibi, Rifat Hisarcıklıoğlu'dur. Osman'a karşı tüm ATO'yu organize eden odur” değerlendirmesinde bulundu.

‘BİR ANKARA TECRÜBESİ YAŞAMAK İSTİYOR’

Gökçek, seçimlerden önce Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi: “Halbuki Rifat'la ben bu seçimden çok önce konuştum. Osman'ın adaylığı gündeme geldiğinde, ‘Bu çocuk sana karşı aday olacak değil. ATO'yu, Ankara'yı sevdiği için bir Ankara tecrübesi yaşamak istiyor ve Ankara'ya da yararlı olacağını düşünüyor. Osman'a ağabeylik yaparsın inşallah' dedim.

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Fakat o, Osman'ın kendi yerine aday olacağını düşünmüş. Yakın çevresinden öğrendiğim de bu. Ondan sonra ATO'yu organize ediyor. Benim desteğimle seçilen ve sonra istifa eden Salih Bezci’yi, Büyük Birlik Partisi'nin tüm teşkilatını, İl Başkanı’nı, teker teker üyeleri arıyor. CHP İl Başkanı, milletvekilleri açıkça tweet attı.

Hani ben yerel seçimlerde demiştim; ‘7 düvel bana karşı birleşti’ diye… ATO'da da 7 düvel Osman'a karşı birleşti. Buna rağmen almış olduğu 86 oy, çok büyük bir şey. Rifat'a hayırlı olsun” diyen Gökçek, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, FETÖ ile mücadele söylemlerinden dolayı Osman Gökçek'e uyarılarda bulunduğunu, daha sonra da kendisinin FETÖ'cülerle işbirliği yaptığını ifade ederek, Hisarcıklıoğlu'nu dost bildiğini ve seçimlerinde kendisine destek verdiğini söyledi.

İHA