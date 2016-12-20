Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, 2016 yılının son PPK toplantısında, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Kurul toplantıda, önümüzdeki dönemde para politikası kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılının son toplantısı olan Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonuçlarını açıkladı. Toplantı kararlarına göre; Kurul Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını; gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 8,5, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25; bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, geç likidite penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Karar sonrası dolar/TL 3.52 seviyesinde seyrediyor.

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‘TEMKİNLİ DURUŞ SÜRECEK’

Karar sonrası Merkez Bankası’nın açıklaması ise şu şekilde:

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Öte yandan, toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınırlamaktadır. Kurul, bu faktörlerin net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından, gelişmelerin yakından takip edilmesinin faydalı olacağını ifade etmiştir.

Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

‘ALINAN KARARDA YÜZDE 7 ENFLASYON GÖZ ÖNÜNE ALINDI’

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmeyerek bu silahını önümüzdeki aylara bıraktığını belirterek Merkez Bankası'nın enflasyona paralel bir politika izlediğini gösterdiğini belirtti Nalbantlı “Kurdaki yükseliş banka için ikinci planda kalmış durumda” dedi. İşte Nalbantlı’nın açıklaması:

Alınan kararın yüzde 7 olan enflasyonu göz önüne aldığımızda doğru olduğunu düşünüyorum. Gecikmeli kur etkisi, zamlar ve baz etkisinin ortadan kalması ile birlikte Ocak ve Şubat aylarında yüzde 8 seviyesine yükselebilecek olan enflasyonu gördükten sonra, Merkez'den bir faiz artışı gelmesini bekliyorum. Merkez Bankası'nın karar metnindeki “Yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır” cümlesi de bunu destekliyor.

Diğer tarafta geçtiğimiz ayki toplantıdan sonra kurdaki volatilite ve CDS primlerindeki düşüşün bu kararı desteklediğini söyleyebilirim.

‘OCAK’TA 3.70 SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR’

Önümüzdeki yıl FED'in yapacağı faiz artışları sonrası dolarda görülebilecek aşırı değerlenme ile Merkez Bankası daha sert bir faiz artışı yapmak zorunda kalabilir. Hükümet kanadından faiz artışına karşı bir tablo olması buna engel olabilir mi? Bu sorunun cevabını önümüzdeki yıl alacağız. Ancak gelişmekte olan diğer ülkelerin reel faizlerine baktığımızda da böyle bir artırım olması gerekiyor. Bu ülkeler arasında en düşük reel faizi veren ülke konumundayız. Yabancı yatırımcıyı geri döndürmek için içerideki risklerin yanında faizlerde de artışa gitmemiz gerekiyor.

Karar sonrası kurda 3.5450 seviyesine doğru bir yükseliş gördük. Kurda 3.5450-3.55 bölgesi kuvvetli direnç konumunda. Bu bölgenin geçilmesi ile birlikte bir önceki zirve olan 3.58 sonrasında ise 3.60 ve 3.64 seviyeleri görülebilir. Kurda 3.49-3.50 bölgesi ise kısa vadeli önemli destek. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız günlerde ya da Ocak ayının ilk haftalarında kurda 3.75 seviyesini görebiliriz.

MERKEZ’DEN “BEKLE GÖR” POLİTİKASI

Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan, 2017 enflasyon gerçekleşmeleri, gelecek aylarda faiz artışını kaçınılmaz kılabileceğini söyleyerek şöyle dedi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Aralık PPK toplantısında politika faizi olarak adlandırılan 1 haftalık repo faizinde, üst bant veya marjinal fonlama oranı olarak bilinen gecelik borç verme faizinde ve alt bant olarak bilinen gecelik borçlanma faizinde bir değişiklik yapmadı. Piyasa konsensüsü; üst bantta 25 baz puanlık bir artışa işaret etmekteyken, 1 haftalık repo faizinde ise piyasada önemli bir fikir ayrılığı oluşmuştu.

Kasım ayındaki teorik anlamda görülen sıkılaşmadan sonra; Merkez Bankası'nın proaktiviteden ziyade biraz daha “bekle gör” duruşuna geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Genel eğilim faizlerde bir artışa işaret ediyordu, bu yüzden piyasaların ilk reaksiyonu olumsuz oldu. Kur oynaklığının göreceli olarak azalması, Merkez Bankası'na da bir hareket alanı oluşturdu düşüncesi vermiş olabilir. Ancak; kur geçişkenliğinin tüketici fiyatlarında yarattığı yükseliş beklentisi çerçevesinde önümüzdeki 3 ayda Merkez Bankası açısından faiz artışı kaçınılmaz olabilir. Özellikle Ekim – Kasım kur oynaklığından sonra; Ocak – Şubat – Mart aylarında %8-10 bandında bir enflasyon dalgalanması olması beklenebilir. Merkez Bankası bu etkiyi tam olarak görmek istemiş olacak ki; aksiyon almadı.