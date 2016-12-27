Modaya yatırım yaptık büyüdük

Hamburg’un en işlek alışveriş caddelerinden biri olan Spitalerstrasse üzerinde bulunan Hamburg mağazası, açılışının ikinci gününde Koton’un 472 mağazası içinde en yüksek ciroyu yakaladı.

Hamburg’un en işlek alışveriş caddelerinden biri olan Spitalerstrasse üzerinde bulunan Hamburg mağazası, açılışının ikinci gününde Koton’un 472 mağazası içinde en yüksek ciroyu yakaladı.

Şirketle ilgili değerlendirmeyi mağazanın açılışında yapan Koton Başkanı Yılmaz Yılmaz, bu yılki yatırımlarının üçte birini modaya yaptıklarını, bu sayede hazır giyim pazarı yüzde 15 büyürken Koton'un ise yüzde 35 büyüdüğünü söyledi.

188 MİLYONLUK YATIRIM

2016 yılında yurtiçinde 30, yurtdışında 45 olmak üzere 75 yeni mağaza açtıklarını ve 1700 kişiye istihdam yarattıklarını anlattı. Yılmaz şunları söyledi: “Bugün itibarıyla yurtdışındaki mağaza sayımız 182'ye ulaştı ve yurtdışı satışlarımız, toplam satışlarımızın yüzde 25'ini oluşturuyor. Yurtiçindeki mağaza sayımız ise

290'a ulaştı. Bunların 192'sini AVM, 98'ini cadde mağazalarıoluşturuyor. Türkiye'ye 85 milyon TL, yurtdışına yaklaşık 103 milyon TL yatırım yaptık.”

Yılmaz, 2017'de ise 31'i yurtiçinde, 36'sı yurtdışında olmak üzere 67 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini,

yurtiçinde yüzde 33, yurtdışında da yüzde 67 olmak üzere ortalama yüzde 42 büyümeyi planladıklarını bildirdi.