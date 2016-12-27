Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) açıklandı! 2017’nin MTV ve ÖTV tutarları belli oldu!

Resmi Gazete bugün zam duyurularıyla doldu. Vatandaşı yakından ilgilendiren MTV ve ÖTV zamları da açıklandı. Şimdi halk merak ediyor, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve ÖTV ne kadar oldu? İşte resmen yayınlanan zamlar...

Resmi Gazete bugün zam duyurularıyla doldu. Vatandaşı yakından ilgilendiren MTV ve ÖTV zamları da açıklandı. Şimdi halk merak ediyor, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve ÖTV ne kadar oldu? İşte resmen yayınlanan zamlar...

MTV ve ÖTV tutarları ne kadar olacak sorusu bir süredir merak ediliyordu, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni MTV ve ÖTV tutarları belli oldu. İşte merakla beklenen MTV ve ÖTV’nin 2017 fiyatları… esmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 TL; 1,800 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 TL MTV tahsil edilecek.

EN AZ VERGİ NE KADAR?

Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı (yüzde 3,83) nispetinde artırılan MTV tutarlarının belirlendiği listeye göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve

yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

VERASET VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Öte yandan veraset ve intikallerde uygulanacak istisna tutarları ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları yeniden değerleme oranı (yüzde 3.83) nispetinde artırılarak yeniden belirlendi.

Maliye Bakanlığı tebliğine göre, bu kapsamdaki istisna tutarları; evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176,600 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353,417 TL), ivazsız suretle meydana gelen intikaller ile para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4,068 TL olarak dikkate alınacak.

Tebliğ kapsamında, veraset yoluyla meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi; ilk 210,000 TL için yüzde bir, sonra gelen 500,000 TL için yüzde üç, sonra gelen 1.1 milyon TL için yüzde beş, sonra gelen 2 milyon TL için yüzde yedi ve matrahın 3.8 milyon TL'yi aşan bölümü için yüzde 10 olarak uygulanacak.

İvazsız intikallerde vergi oranının aynı sırayla yüzde 10, 15, 20, 25 ve 30 olarak uygulanması hüküm altına alındı. Yeni oranlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.