Ömer Koç Oscar Wilde sergisine sponsor oldu

Sanata ilgisiyle bilinen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Paris'teki Oscar Wilde sergisine sponsor oldu. Koç sergiye sponsor olmak için tek gönüllü oldu.

Sanata ilgisiyle bilinen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Paris'teki Oscar Wilde sergisine sponsor oldu. Koç sergiye sponsor olmak için tek gönüllü oldu.

Edebiyatçı Oscar Wilde, Dorian Gray'in Portresi'nde “Ben birini çok sevdim mi adını kimselere söylemem. Bir parçasını başkasına vermek gibi gelir” diyordu. Bu gizemli yazar,

ölümünden 116 yıl sonra Paris'te kapsamlı bir sergiyle anılıyor. 2000'de, ölümünün 100. yılında Londra'da yapılacak sergiye finansman bulunamamıştı.

Habertürk Gazetesi’nden Deniz Çağlar ve Öznur Karslı’nın haberine göre; Paris'teki sergiye sponsorluk içinse tek gönüllü isim, Oscar Wilde'a hayranlığı bilinen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç oldu. Irlandalı ünlü yazara ait orijinal eserlerin önemli bölümü kişisel koleksiyonunda bulunan Koç, ödünç verdiği belge, mektup ve nesnelerle retrospektife büyük destek sağlarken, planlama ve hazırlık süreçleriyle de yakından ilgilendi; sergi kataloğunda adını en üste yazdırdı. Nitekim Avrupa basını, “Ünlü Türk işadamı ve koleksiyoner, fikir babası olduğu serginin sponsorluğunu da üstlendi” diye yazdı.

WILDE, MUTLAK KÜSTAH

Bir dönem Paris'te sürgün yaşayan Wilde'i anlatan sergide, çeşitli müzelerden ya da özel koleksiyonlardan ödünç alınmış parçaların yanı sıra ilk kez sergilenen yayınlar ve tablolar da yer alıyor. Sergi, ziyaretçileri Quebec'li fotoğrafçı Napoleon Sarony tarafından New York'ta çekilmiş bir Wilde pozu ile karşılıyor. Ilk bölümde, yazara ait erken dönem eşyaları, etkilendiği tablolar, çizimleri ve annesine yatılı okuldan gönderdiği mektuplar göze çarpıyor. Serginin ikinci bölümünde hüzün hâkim; Wilde'in 10 yaşında hayatını yitiren kız kardeşi Isola'ya ait bir tutam saç dahil…

Serginin final bölümündeyse Paris'teki sürgün hayatı, belgeler, kişisel eşyalar ve notlar bulunuyor. Eserlerindeki deha ile zirveye çıkarken yaşam tercihleriyle yargılanıp hapse atılan, sürgün edilen Wilde, “Toplum her şeyi affeder, deha dışında” demişti. Aksini ispat eden var mı? “Oscar Wilde-Impertinent Absolu” (Mutlak Küstah) sergisi, 15 Ocak'a kadar Paris Petit Palace'da olacak.

‘OSCAR WILDE TÜRK LOKUMU’

Ömer Koç, Sothebys'in 2004'te satışa sunduğu 900 bin sterlin değerindeki Rick Gekoski'ye ait Oscar Wilde koleksiyonunun yüzde 35'ini satın alarak müzayedenin ana alıcısı olmuştu. Koleksiyon, Wilde imzalı ya da ona ithafen imzalanmış kitaplar, mektuplar, fotoğraflar, mürekkep ve 104 adet kaleminden oluşuyordu. Aynı yıl Londra'da yayımlanan ve kitap koleksiyonerlerine özel hazırlanan dergi “Rare Book Review”da müzayedeyi anlatan yazı, “Oscar Wilde Türk Lokumu Oldu” başlığıyla verilmişti.