Önce harcamalar kısılıyor

Araştırmalara göre, zor zamanlarda insanlar ilk önce harcamaları kısıyor. Finansal olarak en sarsıcı olayların başında ise işten kovulmak geliyor

Araştırmalara göre, zor zamanlarda insanlar ilk önce harcamaları kısıyor. Finansal olarak en sarsıcı olayların başında ise işten kovulmak geliyor

HSBC Grubu'nun ‘Güvencenin Konforu: Yaşamı Değiştiren Deneyimler' raporu, bireylerin finansal istikrarını olumsuz etkileyen gelişmelere ve bu gelişmelerin üstesinden gelmek için atılan adımlara dair önemli bulgular içeriyor. Raporda geleceğe daha iyi hazırlanmak için atılması gereken adımlar 4 başlık altında özetlendi. Buna göre; yaşamı değiştirecek olaylara yönelik plan yapılması ve öngörülemez gelişmelerin finansal etkilerini bu planda hesaba katmak büyük önem arz ediyor. Bunun yanı sıra finansal planın; harcama, birikim ve finansman dağılımının yanı sıra hem bireylerin hem de çocuklarının gelecek güvencesini içermesinin önemine dikkat çekiliyor.

HASTALIK KORKUTUYOR

12 ülkeden 12 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; özel yaşama ilişkin gelişmeler arasında ciddi bir hastalık geçirmek finansal istikrarı en olumsuz etkileyen olay olarak belirtiliyor.

İş yaşamında ise bireyleri finansal açıdan olumsuz etkileyen deneyimler arasında işsiz kalmak, kariyere ara vermek ve emekli olmak yer alıyor. Katılımcıların yüzde 85'i işsiz kalmayı finansal olarak negatif bir deneyim olarak tanımlarken, yüzde 74'ü iş hayatına ara vermeyi finansal istikrarı olumsuz etkileyen bir gelişme olarak görüyor. Özel yaşamda deneyimlenen ve bireyleri finansal olarak en çok sarsan olayların başında, yüzde 78 ile ciddi bir hastalık geliyor. Travmatik bir kazanın yüzde 76 oranında bireyleri finansal olarak en çok sarstığı belirlendi.

Öte yandan emekli olan katılımcıların yüzde 54'ü finansal olarak olumsuz etkilendiklerini dile getiriyor. Yaşamı ve finansal davranışları değiştiren büyük olayları inceleyen rapor; bireylerin bu olaylar sonucu oluşan finansal güçlüklerin üstesinden gelmek için attıkları adımları ortaya koyuyor. Finansal güçlüklere karşı harcamaların azaltılması yüzde 52 ile ilk sırada yer alıyor. Harcamaların önceliğe göre yeniden sıralandırılması yüzde 48, daha fazla birikim yapılması da yüzde 42 olarak sıralanıyor. (SÖZCÜ)

Bebek sahibi olmak da sarsıyor

Raporda finansal olarak en çok sarsan olaylar arasında boşanma da yüzde 75 oranında yer aldı.

Ebeveynlerin vefat etmesi yüzde 57, yakın arkadaş veya akrabanın vefat etmesi de yüzde 55 oranında bireyleri finansal olarak sarsarken, bebek sahibi olmanın da yüzde 50 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. Raporun bu bölümünde daha sonra sırasıyla konut satın almak (yüzde 46), üniversite eğitimi almak (yüzde 41), evlenmek (yüzde 37) ve taşınmak (yüzde 37) yer aldı.

‘Birikime erken yaşta başlasaydım' pişmanlığı

Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (yüzde 54) geçmişte yaşadıkları olaylar karşısında aldıkları önlemleri göz önünde bulundurduğunda birikim yapmaya daha erken bir zamanda başlamış olmayı diliyor. Katılımcıların yüzde 37'si harcamalarında kesintiye gitmiş olmayı dilerken, yüzde 34'ü ise harcamalarını önceliklerine göre yeniden sıralandırmış olmayı diliyor.