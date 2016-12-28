Resmi Rezerv Varlıkları Kasım’da azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 114,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 114,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Kasım ayı ‘Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi’ni açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 114,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 97,8 milyar dolara ve altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 13,4 oranında azalarak 15,1 milyar dolara düştü.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre 52 milyon dolar azalarak 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,4 milyar dolar anapara, 3,9 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,1 milyar dolar bir ay, 2,5 milyar dolar 2-3 ay ve 7,7 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 9,1 azalarak 57,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.