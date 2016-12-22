Seyyar Milli Piyango esnafı zor durumda

Soğuk havalar ve vatandaşın geçen seneye göre dışarı daha az çıkması seyyar milli piyango satıcılarını vurdu. Satıcılar bilet fiyatlarının zamlanmasının da satışların düşmesinde etkili olduğunu söylerken meşhur bayiilerde işler tıkırında.

Soğuk havalar ve vatandaşın geçen seneye göre dışarı daha az çıkması seyyar milli piyango satıcılarını vurdu. Satıcılar bilet fiyatlarının zamlanmasının da satışların düşmesinde etkili olduğunu söylerken meşhur bayiilerde işler tıkırında.

Eskişehir 2 Eylül Caddesi üzerinde Milli Piyango bileti satıcılığı yapan Ozan Arpacı havaların soğuk olmasından dolayı vatandaşın dışarı çıkmadığını ve milli piyango bileti satamadıklarını ifade ediyor.



Arpacı işlerini yaparken çok üşüdüklerini vurgulayarak, “Korunmak için çadır geriyoruz. Sağımızı solumuzu kapatmaya çalışıyoruz. Bol bol giyiniyoruz. Hastalık çok. Dün kar yağdı. Bugün dona çeker, Eskişehir'in klasik soğukları, alıştık” diye konuştu.



Yozgat'ta vatandaşlar geçen yıla oranla bu sene, yılbaşı milli piyango biletine rağbet etmiyor. Milli Piyango satıcıları ise son bir hafta içerisinde bilet satışlarının artacağını düşünüyor. Yılbaşı çekilişine 10 gün gibi bir süre kalırken bilet satıcıları son hafta satışların artmasını umut ediyor. Milli piyango bileti satışı gerçekleştiren Mustafa Güçlü, ikramiye ne kadar fazla olsa da bu yıl, vatandaşın biletlere ilgisinin olmadığını söyledi. Geçen yıla oranla fiyatların artmasının bilet satışlarını azalttığını aktaran Güçlü, “Gelecek yıl bilet fiyatları artmazsa satışlar artabilir ancak bilet fiyatları artarsa yine umduğumuz satışı bulamayabiliriz” dedi.

‘BU SENE BİRAZ NAZLI GİDİYOR’

Bilet satışlarındaki azalmayı ekonomik şartlara bağlayan Ahmet Eryaşar ise “Bu sene biletler biraz nazlı gidiyor, yavaş gidiyor. Sebebi de bence ekonomik şartlar. Geçen sene 12.5 liraya satılan çeyrek bilet bu yıl 15 liraya satılıyor. Vatandaşın alım gücü zayıfladı. Vatandaşların temel ihtiyaçlarında zam yaşandı, dolar arttı. Dolayısıyla vatandaşlar geçim sıkıntısı çekiyor. O yüzden bilete rağbet az. Ama çekiliş tarihi yaklaştıkça ay sonu itibariyle satışların artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

‘YÜZDE 20’LERE ULAŞAMADIK’

İzmir’in en işlek yeri olan Konak Meydanı’nda bilet satan bayiler insanların dışarı çıkmaktan imtina ettikleri için bilet satışının durgun olduğunu söyledi. İzmir’de 29 Kasım’da piyasaya çıkan 60 milyon TL büyük ikramiyeli yılbaşı biletlerinde çıktığı günden bu yana beklediği satışı yapamayan seyyar bayiler umudunu çekilişten önceki son günlere bağladı. Bayilerden biri, “Geçtiğimiz yıllarda bu günlerde elimizdeki biletlerin yüzde 50’si tükenirdi. Satışlarda yüzde 20’lere bile ulaşamadık. Milli Piyango İdaresi’nin elinde hala bilet var. Tek umudumuz son on gün” dedi.

‘YETERLİ TELEVİZYON REKLAMI GÖRMEDİK’

İzmir Milli Piyango Odası ve Şans Oyunları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Çakmak, hipermarketlerin satışa sunmak üzere çok sayıda bilet aldığını belirterek, “Bu biletlerin büyük bölümü ellerinde şişebilir. Şu anda yılbaşı büyük ikramiye çekilişine 10 günlük bir süre var. Biletlerin satışının artması için Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün yeterli televizyon ve gazete reklamlarını henüz göremedik. Onların tanıtım desteği bizler için çok önemli” dedi. Bu yıl tarihinin en büyük ikramiyesini verecek olan yılbaşı biletleri, tam bilet 60 lira, yarım bilet 30 lira çeyrek bilet ise 15 liradan satışa sunuluyor.



Sozcu.com.tr’ye konuşan Nimet Abla yetkilileri bu sene satışlarda her hangi bir düşüş olmadığını belirtti.

DHA-İHA-SOZCU.COM.TR