Şimşek: Türkiye’nin anayasa değişikliğinin arefesinde olması sizi korkutmasın

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, işadamlarına hitaben yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin anayasa değişikliğinin arefesinde olması sizi korkutmasın" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Fintech Istanbul ve Bizz Consulting tarafından düzenlenen Fintech Forum'a katıldı. Şimşek burada yaptığı açıklamada yeni anayasa ve FETÖ hakkında konuştu. Şimşek, “Endüstri 4.0 ne kadar önemli bir konuysa Fintech te o kadar önemlidir. Gerçekten de bu ekosistemin oluşturulabilmesi için çabaların yoğunlaşması lazım. Bence Türkiye’nin bir rejim değişikliğinden çok siyasi istikrarı teminat altına alacak bir anayasa değişikliğinin arefesinde olması sizi korkutmasın” dedi.

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“BATI BİZİ ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR”

Şimdi geçen sene Haziran ayında sonra yaşanan süreci birebir yaşamış, iyi bir gözlemci olmak tarihi iyi bilmek lazım. Batının anlamakta belki zorluk çektiği ama gelirlerse kendilerine rahatlıkta anlatabileceğimiz FETÖ’yle mücadele de bu çerçevede. Yani devletin içine 30-40 yıl boyunca neredeyse nakış işlercesine hani girmiş bir ihanet şebekesi bu bir gerçek ve Türkiye bunu yaşıyor. Devletin bu riskleri bertaraf etmesi dışarıda başka bir propaganda çerçevesinde sunuluyor ama bu bir gerçek. Ben inanıyorum ki 2017 terörle mücadele noktasında bu tehditlerin bertaraf edilmesi noktasında FETÖ ile mücadelede artık nihai bir evreye doğru giriş noktasında olsun inanıyorum ki çok mesafe katedilecek.