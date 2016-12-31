Son dakika Osmangazi Köprüsü’ne indirim

Osmangazi Köprüsü'ne yüzde 20 indirim yapıldı. Yarından itibaren köprüden geçişler 65 lira 65 kuruş olacak. Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti ilk önce 35 dolar TL artı KDV (120 TL) olarak açıklanmış sonra fiyat 88 TL olmuştu.

İstanbul İzmir otoyol projesi kapsamında körfez geçişi için yapılan Osmangazi Köprüsü verilen hazine garantisi karşısında geçen araç sayısının düşüklüğü sebebiyle tartışma konusu olmuştu. Ağustos ayında açıklanan verilere göre 40 bin araç garantisi verilen köprüden 20 bin araç geçtiği bildirildi. Fakat gerçek rakama göre köprüden günde 13 bin araç geçtiği ortaya çıktı.

ESKİ TARİFE NEYDİ?

Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti ilk açıklandığında 35 dolar+KDV olarak bildirilmişti. Daha sonra köprüden geçişler TL’ye sabitlenerek 1’inci sınıf araçlar için 88,75, 2’nci sınıf 141,95, 3’üncü sınıf 168,60, 4’üncü sınıf 223,60, 5’inci sınıf 282,15, 6’ncı sınıf araçlar için ise 62,10 TL olarak uygulanıyordu.

KEÇİÖREN METROSU GERÇEKTEN BİTTİ

Öte yandan “Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin” sözü tarih oluyor… Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Keçiören Metrosu için açılış tarihini verdi. Metro 5 Ocak 2017 tarihinde açılacak.

GEÇMEYENDEN DE PARA ÇIKIYOR

Otoyol AŞ’nin verilerine göre, Gebze, Orhangazi, İzmir Otoyolu Projesi’nin 4 etapta bitirilmesi hedefleniyor. Otoyol ve köprüyü yapan ve 22 yıl boyunca projeyi işletecek olan şirketlere, bu köprü ve yollardan geçecek araç sayısı ile ilgili Hazine tarafından garanti verilmiş durumda. Bayramda ücretsiz kullanıma açılan Gebze- Orhangazi bölümü için günlük 40 bin, otoyolun toplam 4 etabı içinse günlük 115 bin araç geçişi Hazine tarafından garantilendi. Rakamların belirtilen araç sayısının altında kalması durumunda aradaki fark ‘Hazine’, yani ‘vatandaş’ tarafından ödenecek.