Sözcü’ye reklam banka sırrı oldu

HALK Bankası, SÖZCÜ ve Cumhuriyet gazete lerine reklam vermeme sinde ilginç bir gerekçeyi öne sürdü. Tiraja bakıyorlarmış!

Halk Bankası Genel Müdürlüğü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in konuyla ilgili soru önergesi üzerine yaptığı açıklamada, reklam veril memesinin bankacılık sırrı kapsamına girdiği belirtildi. Banka, reklam verilecek ga zetelerde “tiraja baktıklarını” da savundu. CHP'li Gürer, ilan ve reklam paylarından SÖZCÜ ve Cumhuriyet'in pay alıp almadığını sorarken, Genel Müdürlük, şu yanıtı verdi:

TİRAJA BAKIYORLARMIŞ

“Bankamız ürün ve hizmet leri kapsamında hazırlanan reklam çalışmalarına ilişkin pazarlama ve medya plan laması yapılırken reklamı yapılan ürün ya da hizme tin hedef kitlesine ulaşabil mesi için öncelikle reklam mecralarının ne şekilde planlamaya dahil edile bileceği belirlenmektedir. Burada ana kriter hedef kitle olup ilgili hedef kitle, bütçe taşıtları ve medya fiyatları gibi kriterler dikkate alınarak med ya planlaması yapılmaktadır. Reklam verilen gazetelerin tirajı, satış rakamlarının yanı sıra televizyon kanallarının izlenme oranı da dikkat edilen hususlar arasında dır. Bununla birlikte, hangi basın yayın kuruluşlarına reklam ve ilan verildiğine ve bunlar için ne kadar ücret ödendiğine ilişkin bilgiler, 5411 sayılı Bankacılık Kanu nu'nun 73'üncü ve 159'uncu maddeleri uyarınca banka sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır.”