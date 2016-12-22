Taklit mal satan itirafçı olursa ceza almayacak

Patent kanun tasarısının en önemli maddesi TBMM'de kabul edildi. Buna göre çakma mal satanlar malı nereden aldıklarını itiraf ederler ve taklit ürünleri yakalatırlarsa cezadan yırtacaklar.

Patent kanun tasarısının en önemli maddesi TBMM'de kabul edildi. Buna göre çakma mal satanlar malı nereden aldıklarını itiraf ederler ve taklit ürünleri yakalatırlarsa cezadan yırtacaklar.

Taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara 1-3 yıl hapis cezası verilecek. Taklit mal satanlar, bu malları nereden sağladıklarını açıklayıp, taklit mal üretenleri ortaya çıkarır ve malların yakalanmasını sağlarlarsa, ceza almayacak.

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5 BİN GÜNE KADAR PARA CEZASI

Tasarının benimsenen maddelerine göre, marka koruması olduğunu belirten işareti mal ya da ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıranlara da 1-3 yıl hapis ve 5 bin güne kadar da adli para cezası verilecek. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans ya da rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunanlara da 2-4 yıl hapis cezası verilecek.

TESCİL ŞARTI

Ancak bu suçlardan dolayı ceza verilebilmesi için markanın Tükiye'de tescilli olması şartı aranacak. Ayrıca bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması da şikayete bağlı olacak. Taklit malı satanlar, bu malları nereden sağladıklarını bildirip, taklit malı üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilen mallara el konulmasını sağlamaları halinde ceza almayacak.