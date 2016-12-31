Taksilere indi bindi ücretine dava

Taksilere 8.75 TL indi-bindi ücreti gelmesi tüketici derneklerini harekete geçirdi. Konu yargıya taşınıyor.

Taksilere indi-bindi ücreti adı altında 8.75 liralık yakın mesafe tarifesi getirilmesine Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz tepki gösterdi. 3-4 ay önce taksi ücretlerine zam yapıldığını hatırlatan Deniz, “Taksi ücretlerine zaten 3-4 ay evvel yüzde 8 ile yüzde 10 arasında zam yaptılar.

Bu 8.75 liralık indi-bindi ücreti, uygulamada 10 lira olarak uygulanacaktır. Vatandaş, taksinin kapısını açtığı anda 10 lira vermiş olacak” dedi.

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BELEDİYE KARARI GÖZDEN GEÇİRSİN

Bu kararın, diğer toplu taşıma araçlarına gelecek zamların da habercisi olduğunun altını çizen Deniz, belediyenin kararı gözden geçirmesini istedi. Deniz, “Kararın iptali için yargıya başvuracağız. Vatandaşa böyle bir zammın reva görülmesi hiçbir şekilde kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Hükümetin ticari araçlara ÖTV muafiyeti getirdiğine dikkati çeken Mehmet Bülent Deniz, “Taksiciler, yüzde 45'lere varan indirimlerle otomobil alıyor. Güzel bir işti. Ama, esnaf da vatandaşa bunu yansıtmalı” diye konuştu.