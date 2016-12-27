Taşyapı bonolarına yatırım tescillendi

Türkiye’nin önde gelen irketlerinden Taşyapı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR’dan ‘yatırım yapılabilir’ notu aldı.Taşyapı’nın büyük projelerinin hatırlatılıp mali yapısının çok sağlam olduğu vurgulanarak verilen bu not, şirketin uluslararası piyasalarda satmak için çıkaracağı bonolara kolaylıkla yatırım yapılmasını da tescilliyor.

Türkiye’nin önde gelen irketlerinden Taşyapı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR’dan ‘yatırım yapılabilir’ notu aldı.Taşyapı’nın büyük projelerinin hatırlatılıp mali yapısının çok sağlam olduğu vurgulanarak verilen bu not, şirketin uluslararası piyasalarda satmak için çıkaracağı bonolara kolaylıkla yatırım yapılmasını da tescilliyor.

Dünya ekonomisindeki daralma yüzünden sektörlerde yaşanan olumsuzluklardan dolayı birçok ülkenin ve şirketlerin yatırım yapılabilir notu düşerken, Taşyapı şirketi sağlam yapısı ile güvenli ve verimli projeleriyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'ten ‘yatırım yapılabilir' notu almaya hak kazandı.

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, konsolide yapısını ‘yatırım yapılabilir' kategoride değerlendirerek firmanın uzun vadeli ulusal notunu ‘BBB-' olarak açıklarken, görünümünü ise ‘durağan' olarak belirledi.

JCR'dan yapılan açıklamada şirketin kredi notunun ‘yatırım yapılabilir' seviyeye çekilmesinde kuruluşun birçok bitmiş inşaatı ve devam eden inşaat projelerinin yanı sıra turizm, spor merkezi ve havalimanı

işletmeciliği alanlarına da yatırımlar gerçekleştirerek faaliyetlerini çeşitlendirmesinin etkili olduğu ifade edildi.

BONOYA TAM NOT

Taşyapı'nın hayata geçirdiği Mashattan, Almondhill, Trump Towers, Four Winds Residence gibi önemli projeler hatırlatılıp mali yapısının çok sağlam olduğu vurgulanarak verilen bu ‘yatırım yapılabilir' notu, şirketin uluslararası alanda yatırımcılara satmak için çıkaracağı bonolara güvenle yatırım yapılabileceğini tescilliyor.

JCR'ın hazırladığı raporda, ilerleyen dönemlerde Taşyapı'nın uluslararası piyasalara tahvil ve bono ihracı yapabileceğine dikkat çekilerek verilen ‘yatırım yapılabilir' kredi notunun tahvil ihracını da temsil ettiği vurgulandı. JCR'ın bu değerlendirmesi, global krizin yaşandığı böyle bir dönemde Taşyapı'nın dünya finans

piyasalarına satacağı bonolara yabancı yatırımcıların güvenle yatırım yapabilecekleri mesajını veriyor. Analistler, Taşyapı'ya verilen bu yatırım yapılabilir notunun Türkiye'ye de maddi ve manevi açıdan büyük katkı sağladığına dikkat çekiyorlar.

“GELİN YATIRIM YAPIN”

JCR'ın notunun yabancı yatırımcılara “gelin, Taşyapı bonolarına yatırım yapın” mesajı içerdiğini belirten analistler, kuruluşun ‘yatırım yapılabilir' notunun şirket bono ve tahvillerine yatırım yapacak uluslararası kuruluşlar için önemli bir ölçü olduğuna dikkat çektiler.

Ercan Havalimanı'nın yap-işlet-devret anlaşması kapsamında yenilenmesi ve 25 yıllık süre boyunca işletilmesi ihalesinin kazanıldığının hatırlatıldığı JCR'ın raporunda, grubun etkin olan ulusal satış kabiliyeti

ve pazarlama ağı, satışların inceleme dönemleri süresince güçlü bir şekilde artırılmasını desteklediği ve satışlarında 2012 sonrası dönemde hızlı artış gözlendiği” değerlendirmesi de yapıldı.

TURANLI’YA GÜVEN NOTA YANSIDI

JCR'ın raporunda kuruluşun mali yapısının sağlamlığına dikkat çekildikten sonra şu sözlere yer verildi: “Taşyapı'nın tek ortağı konumunda olan Emrullah Turanlı'nın gruba, ihtiyaç halinde finansal destek sağlama gücü ve arzusuna sahip olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, grubun desteklenme notu, ‘Yeterli' seviyeyi işaret eden ‘2' olarak belirlenmiştir.”