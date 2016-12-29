THY: Bu sene size zam yapmasak?

THY, çalışanlarına 2017 yılında yapmak için Hava-İş Sendikası ile anlaştığı yüzde 4+4’lük zammı dondurma talebinde bulundu.

THY, çalışanlarına 2017 yılında yapmak için Hava-İş Sendikası ile anlaştığı yüzde 4+4’lük zammı dondurma talebinde bulundu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hava-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile bir süre görüşen Ekşi, sendika yönetiminden çalışanlara 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + 4 zammı dondurmak istediklerini iletti. Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, THY yönetiminin tasarruf tedbirleri çerçevesinde yaptığı “2017'de zamları donduralım” yolundaki teklifine nasıl cevap vereceklerini açıkladı.

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ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devletin zirvesinin aldığı kararı takdirle karşıladıklarını belirten Tatlıbal, “Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyarak THY'nin bu zor dönemi en az kayıpla atlatmasını istiyoruz.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sendikamızı ziyaret etti ve bize şirket olarak aldıkları tasarruf tedbirlerini anlattı. Bizden de 2016 Toplu İş Sözleşmesi'nde altına imza attığımız 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + yüzde 4 zammı dondurmamızı, şirketin 2017 yılı sonunda kâr etmesi durumunda bu zamların çalışanlara enflasyon farkıyla beraber geri ödenmesini teklif ettiler. Allah nasip etsin inşallah THY 2017'de durumu toparlasın ve kâr etsin” diye konuştu.

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FEDAKARLIK YAPACAĞIZ

Ali Kemal Tatlıbal, teklif şahsına yapılsa da kendisinin vekil olduğunu kaydetti. Tatlıbal, “Esasen bu teklif doğrudan çalışanlarımıza, üyelerimize yapılıyor. Biz üyelerimize dönüp bu teklifi soracağız, anket yapacağız. Üyelerimiz kabul ederse biz orta yolda buluşarak THY gemisinin batmaması için elimizden gelen fedakarlığı yapacağız. Tabii bu teklifi kabul etmeyenler, muhalefet edenler de olacaktır. Ama biz demokratik bir şekilde çoğunluğun kararına uyarak karar vereceğiz. Üyelerimiz kabul etmezse, biz de kabul etmeyeceğiz. Biz 2017 yılını hiç zamsız geçmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.