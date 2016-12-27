Türk bulguru Avustralyalıların kahvaltı soflarına girdi

Avustralyalılar, Başbaşı Bulgur ile hazırlanan Ballı Bulgurlu Meyve Salatasının tarifini televizyondaki yemekprogramından öğrenerek kahvaltılarında tüketmeye başladı.

Avustralya’da yayımlanan Good Chef Bad Chef adlı tv yemek programında Türk markası Duru Bulgur’un Başbaşı çeşidi ile hazırlanan ballı bulgurlu meyve salatası oldukça beğenildi. Klasik anlamda zengin bir kahvaltı kültürü olmayan Avustralyalılar kahvaltıda daha çok süt ile mısır gevrekleri gibi ürünleri tüketiyordu.

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Hedeflediğimiz ülkelerin beslenme alışkanlıklarını çok iyi inceleyip analiz ediyor ve buna göre bulgurlu özel tarifler geliştiriyoruz. Taş değirmende ürettiğimiz Başbaşı Bulgurla yapılan Ballı Bulgurlu Meyve Salatası da bulgurla farklı hangi yemekler yapılabilir, bulguru sabah kahvaltılarına nasıl adapte edebiliriz düşüncesi ile oluşturduğumuz inovatif bir tarif. Bu tarif özellikle bulguru hiç bilmeyen Avustralyalılar tarafından çok beğenildi. Başbaşı bulgurlu mevye salatamızın tarifi Avusturya'nın en çok izlenen tv yemek programı Good Chef Bad Chef programında ünlü Chef Adrian Richardson tarafından canlı yayında yapıldı. Beslenme uzmanı Zoe Bingley Pullin'in de katıldığı programda Başbaşı bulgurlu meyve salatası tarifiyle birlikte bulgurumuz kullanılarak 10 çeşit yemek yapıldı. Önceki yıla kıyasla Avustralya'daki satışlarımızda yüzde 10 artış var.” dedi.