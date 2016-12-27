TV yayını giderleri, kitap, gazete ve dergiyi ikiye katladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2015 yılı kültür harcamaları istatistiklerini yayımladı. Hanehalklarının 2015 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamalarında televizyon ve TV yayın giderleri, kitap, gazete ve dergi giderlerini ikiye katladı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 6,5 artarak 32 milyar 941 milyon 728 bin TL oldu. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 61,5, özel harcamaların payı ise

yüzde 38,5 oldu.

GENEL DEVLET KÜLTÜR HARCAMALARI YÜZDE 19,8 ARTTI

Genel devlet kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 19,8 artarak 20 milyar 246 milyon 419 bin TL oldu. Harcamaların yüzde 72,7'si merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 27,3'ü ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık yüzde 27,6, kültürel ve doğal miras yüzde 18, temel alanlara ayrılmayanlar yüzde 14,9, kitap ve yazılı basın yüzde 11, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 10,6, gösteri sanatları yüzde 10,1, kültürel eğitim yüzde 3,3, kütüphane ve arşiv yüzde 2,7 ve diğerleri yüzde 1,8

paya sahip oldu.

HANEHALKINDA TV GİDERLERİ, KİTAP, GAZETE VE DERGİYİ İKİYE KATLADI

Özel harcamaların yüzde 97,3'ü hanehalkları, yüzde 2,7'si ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı. Hanehalkı kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 10,5 azalarak 12 milyar 356 milyon 651 bin TL oldu.

Hanehalklarının 2015 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamalarında televizyon ve TV yayın giderleri yüzde 30,1, veri işlem ekipmanları yüzde 13,8, kitap, gazete ve dergi yüzde 13, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 12,4, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 9,3, sinema, tiyatro ve konser yüzde 5,7 ve diğerleri yüzde 15,7'lik paya sahipti.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY EL SANATLARI OLDU

Kültürel alanlara göre ihracatta en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2015 yılında 12 milyar 483 milyon 434 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 70 oldu.