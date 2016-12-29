Ulaşım sektörü 2016 yılını geride kapattı

Mobil uygulama, çağrı merkezi, kiosklar, web sitesi ve altyapısını hazırladığı e-bilet sitelerinden oluşan satış kanalları ile 150’nin üzerinde otobüs firmasına ait bilet satışlarının yüzde 75’ini gerçekleştiren Biletall, ulaşım sektörü ile ilgili çarpıcı rakamlar açıkladı.

Mobil uygulama, çağrı merkezi, kiosklar, web sitesi ve altyapısını hazırladığı e-bilet sitelerinden oluşan satış kanalları ile 150’nin üzerinde otobüs firmasına ait bilet satışlarının yüzde 75’ini gerçekleştiren Biletall, ulaşım sektörü ile ilgili çarpıcı rakamlar açıkladı.

Yıl içinde birçok sektörün önemli sebeplerden dolayı zorlandığı Türkiye'de karayolu ve havayolu ulaşımı da olumsuzluklardan etkilenen sektörler arasında yer aldı. Otobüs bileti satışında önemli bir veri tabanına sahip olan Biletall, 2016'da ülke genelinde satışı gerçekleştirilen otobüs bileti rakamlarının yer aldığı raporu açıklayarak sektörün durumunu ve büyümenin karşısındaki nedenleri bir kez daha gözler önüne serdi.

OTOBÜS BİLETLERİNDE YÜZDE 50 AZALMA

Türkiye genelinde 2016'da şehirlerarası otobüsleri kullanan yolcu sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 düşüş yaşanırken seferlerdeki doluluk oranı da yüzde 70'lerde kaldı. Yıl içindeki uzun tatillerle nispeten canlanan karayolu ulaşımında 190 milyon bileti, Kasım sonu itibariyle havayolu ulaşımında transit yolcularla birlikte 161 milyon 874 bin 998 adet uçak bileti satıldı. Son 2 yılda ortalama otobüs bileti fiyatları ise 45 TL olarak açıklandı.

Havayolu firmalarının yük taşımada koyduğu sınırlar özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki yolcuları seyahatlerinde karayolunu tercih etmeye yönlendirirken, tablonun geneline bakıldığında promosyonlu uçak biletleri nedeniyle şehirlerarası otobüs yolcu sayısının önceki yılın altında kaldığı görülüyor. Son iki yıldaki otobüs bileti fiyatlarının aynı ortalamada kalması maliyeti artırırken sektördeki bazı firmaların seferlerini sona erdirmesine de neden oldu. Ülkedeki sıkıntılı sürecin turizm sektörü ile birlikte havayolu ulaşımını da etkilediği görülüyor. Son iki yılın Kasım ayı havayolu yolcu raporlarında yaklaşık 7 buçuk milyonluk farkın ortaya çıkması hem karayolu hem de havayolu ulaşımında büyüme olmadığını gösteriyor.

Hizmet verdiği otobüs firması sayısını 150'ye yükselten Biletall'ın CEO'su Yaşar Çelik, “2016'da otobüsle şehirlerarası ulaşımda ülkedeki olumsuz durumlara karşın büyük düşüş yaşanmadı, ancak karayolu ve havayolu ulaşımı rakamlarına bakıldığında artış da olmadı” dedi. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Seyahatlerini otobüsle gerçekleştiren yolcu sayısında geçtiğimiz yıla oranla sadece yüzde 5 düşüş yaşandı. Yurtdışından Türkiye'ye gelen turist sayısı azalması havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Yurtiçinde ise ulaşım her şeye rağmen devam ediyor. Terör olaylarından olumsuz etkilenilse de insanlar seyahat etmek durumunda kalıyorlar. Yurtiçi otobüs biletlerinin iptal edilme oranı yüzde 7.87, yurtiçi uçak biletlerinin iptal oranı ise sadece yüzde 7.79 olarak rapora yansıdı. Ulaşımdaki bu durum karşısında Biletall olarak 3 milyonun üzerinde bilet satışı gerçekleştirerek 140 milyon TL üzeri ciro ile yüzde 40 büyümüş olacağımızı öngörüyoruz. Herşeyin yolunda olduğu ortamda yüzde 80 büyümüş olacaktık.

2016’DA 16 TL’YE UÇAK BİLETİ

Biletall hazırladığı ulaşım sektörü raporunda satışı gerçekleştirilen otobüs ve uçak bileti fiyatlarına, seferler hakkında ve en çok hangi iller için bilet satıldığı ile ilgili bilgilere de yer verdi.

En Pahalı Otobüs Bileti 150 TL / Tiflis – Antalya

En Ucuz Otobüs Bileti 3 TL / Dalaman – Göcek

En Pahalı Yurtiçi Uçak Bileti 1064,96 TL / Diyarbakır – İstanbul gidiş ve dönüş

En Ucuz Yurtiçi Uçak Bileti 15,99 TL / Antalya –İzmir

En Pahalı Yurtdışı Uçak Bileti 7539,74 TL / Nijerya Abuja – Türkiye İstanbul gidiş ve dönüş.

En Ucuz Yurtdışı Uçak Bileti 80,14 / Türkiye Adana – Lübnan Beyrut

En Fazla Otobüs Bileti Satılan İller; Ankara, İstanbul, Adana, Kayseri, Mersin

En Fazla Yurtiçi Uçak Bileti Satılan İller; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya

En Fazla Bilet Satılan Yurtdışı Rotaları; Bakü, Düseldorf, Erbil, Frankfurt