Uludağ’da doluluk yüzde 80, gözler yılbaşında

Uludağ'a haftasonu bereketi kış turizmcilerinin yüzünü güldürdü. Telesiyejin bozuk olması yüzünden 45 dakika bekleme süresini aşan kuyruklar oluştu. Yılbaşı için bölge kapasitesinin yüzde 80'i doldu.

Güney Marmara Otelciler Ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mehmet Haluk Beceren sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada geçen sene kar yağmadığı için doluluk oranlarının düşük olduğunu bu sene ise kar yağışının iyi olduğunu konjektürel nedenlerle doluluğun şu an yüzde 80’lerde olduğunu belirtti.

‘NOEL TATİLİ REVAÇTA DEĞİL’

Beceren sözlerine şöyle devam etti: Noel tatili eskisi gibi revaçta değil. Eskisi gibi fazla revaçta değil. Yabancı misafir sayımız bu sene az. Yılbaşı için rezervasyonlar devam ediyor. Uludağ’ın doluluk oranının şu an yüzde 80 olduğnu tahmin ediyorum. Hafa şartları müsade ederse iyi bir haftasonu geçirmeyi umuyoruz.

Beceren sözlerini şöyle noktaladı: Haftasonunu bekliyoruz. Ondan sonra da Allah kerim diyoruz.

GÜNÜBİRLİKÇİLER DOLDURDU

Kış turizmin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ hafta sonunda doldu taştı. Oteller Bölgesi’nden yukarı çıkmak isteyen kayakçılar ya da günübirlikçiler telesiyeje binmek için kuyruğa girdi.



Hafta sonu günü birlikçilerin akınına uğrayan Uludağ’da kayak yapanlar, zirveye çıkmak için telesiyej önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Bazı vatandaşlar halinden memnun olsa da, bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Telesiyej kuyruğunda bekleyen tatilciler, ”Uludağ'da çok güzel bir ortam var, ancak telesiyejlerin bir tanesi çalışmıyor. 45 dakikadır bekliyoruz. 45 dakika daha bekleyeceğiz gibi görünüyor” diye dert yandı.