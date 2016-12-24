Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uludağ’da günübirlik bereketi

Modern kayak merkezlerine sahip Uludağ'da kar kalınlığı 120 santime yükseldi. Pistlerin kayak için açıldığı Uludağ'a haftasonu günübirlik gelenler hem kayak yapıyor hemde tatilin keyfini çıkartıyor.
15:4024 Aralık 2016
Ekonomi
Uludağ’da günübirlik bereketi
Modern kayak merkezlerine sahip Uludağ'da kar kalınlığı 120 santime yükseldi. Pistlerin kayak için açıldığı Uludağ'a haftasonu günübirlik gelenler hem kayak yapıyor hemde tatilin keyfini çıkartıyor.

Kayakseverlerin ‘Beyaz cennet’ olarak tanımladıkları Uludağ’da kar kalınlığı 120 santime ulaştı.

resimid_2904064

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece gündüz, sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da, yılbaşı için hazırlanan paket proğram öncesi günü birlik hareketlilği görülüyor.

resimid_2904071

Pistlerin kayak için açılması ile Uludağ’a teleferik ve araçları ile giden tatilciler hem kayak yapıyor hem de zirvede tatil yapmanın keyfini çıkartıyor.

resimid_2904072

Otel işletmecileri yılbaşı için hazırlıklarını sürdürdürken Uludağ’a ilginin geçen yıllardan daha fazla olduğunu söyledi.Toplam 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ’da 30’a yakın otel, misafirhane ve kafeterya bulunuyor.

Son güncelleme: 15:4424.12.2016
Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar