Uluslararası doğrudan yatırım 2015’ten çok uzak

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi 8 milyar dolar oldu. 2015 yılında uluslararası yatırım miktarı 17 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Kalan iki aylık sürede bu miktarın yakalanması zor gözüküyor.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi 8 milyar dolar oldu. 2015 yılında uluslararası yatırım miktarı 17 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Kalan iki aylık sürede bu miktarın yakalanması zor gözüküyor.

2016 Yılı Ekim ayında 889 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşirken, 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş) ise 8,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılı boyunca uluslararası doğrudan yatırım girişi yaklaşık 17 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2016 Ekim ayında 278 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

“2016 yılı Ocak-Ekim Dönemi Gelişmeleri 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 8,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2016 yılında toplam 4,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 4,1 milyar ABD Doları olan uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1 milyar doları imalat sektöründen, 950 milyon doları ise mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen kaynaklanmıştır”

2016 EKİM AYI GELİŞMELERİ

2016 Yılı Ekim ayında 434 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 7 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.

2016 Yılı Ekim ayı sonu itibariyle 4.508 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 143 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 4.651 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları örülmektedir. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde kayıtlı sermayesi 500.000 doların üzerinde olan 143 adet uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin 50 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe ve 19 adedi gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe faaliyette bulunmaktadır 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde kurulan 4.651 adet uluslararası sermayeli şirketin 2.673 adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 955 adedi AB ülkeleri, 313 adedi ise diğer Asya ülkeleri ortaklı şirketlerdir.

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TÜRKİYE'DEKİ ULUSLARARASI SERMAYELİ ŞİRKETLER

2016 Yılı Ekim ayı sonu itibariyle 45.681 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 6.629 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir. Toplamda 52.310 adet uluslararası sermayeli şirket ülkemizde faaliyette bulunmaktadır.

52.310 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu tekstil ürünleri imalatı ve gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı izlemektedir.

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52.310 adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 21.591 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 6.829 adet şirket ile birinci sırayı alırken, onu İngiltere (2.991 adet) ve Hollanda (2.696 adet) izlemektedir.

52.310 adet uluslararası sermayeli şirketin illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul ilinin 31.734 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul ilini Antalya (4.914 adet), Ankara (2.897 adet) ve İzmir (2.402 adet) illeri takip etmektedir.

YATIRIM PROJELERİ

2016 Ekim ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenen 17 adet proje kapsamında yaklaşık 75 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılması öngörülmüştür. Böylece 2016 yılında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 179 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 3.919,2 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.”

FOREX – Sozcu.com.tr