Ürüne ulaşmak için yerel firmaları tercih ediyoruz

Zencommerce'ün Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas internet kullanıcılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gülas internet kullanıcılarının aradıkları ürüne ulaşmak için yerel firmaları tercih ettiklerini söyledi.

Avrupa'nın önemli e-ticaret firmalardından Dreamcommerce'un Türkiye'deki platformu Zencommerce’in Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas “ABD'de Kasım-Aralık perakende e-ticaret satışları 56,4 milyar dolara ulaşırken, mobil e-ticaretin bu rakamdaki payı 12,6 milyar dolar oldu. Siber Pazartesi'nin 2016'da getirdiği gelir ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 12,1 artarak 3,45 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de ise son birkaç yıldır etkisini hissettiren Kara Cuma, yılbaşı dönemlerinde tüketicileri daha fazla alışverişe teşvik ediyor'' ifadesini kullandı.

HEP SON DAKİKAYA KALIYOR

Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 91’i incelediği ürüne ulaşmak için yerel firmaları tercih ederken, aramaların yüzde 31’i spesifik bir ürünü bulmak için gerçekleşiyor. Ürün incelemelerinin yüzde 53’ü akıllı telefon ile yapılırken, kullanıcılarının yüzde 44’ü ilk fiyat bilgisine bakıyor.

Tüketici özelliklerinin girişimci ve firmalar tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gülas: “Ülkemizde yılbaşı satışlarını arttıran bir diğer önemli husus Türk insanının son dakikada alışveriş yapmayı sevmesi. Tablo böyle olunca yılbaşında e-ticaret satışlarında büyük bir artış görülüyor. Yılbaşının çevrimiçi alışverişe olan etkisini değerlendirdiğimizde markaların e-ticarete başvurmaları kaçınılmaz bir hamle olacaktır. Platformumuz aracılığıyla kullanıcılarımız; ürünlerini satacağı sanal mağaza kurulumunu anında gerçekleştiriyor ve yılın en çok satış yapılan günlerini değerlendirme şansı buluyor” yorumunda bulundu.

YILBAŞI AVANTAJLI

Girişimci ve firmalara yılbaşı döneminde e-ticarete atılmaları için özel avantajlar sunan Zencommerce.com; sadece 1 dakikada aktif hale gelen yazılım paketlerini, 26 – 31 Aralık tarihlerinde yüzde 80'e varan indirimlerle sunacak. Gülas, “Girişimci ve firmalar sunduğumuz avantajlardan sadece yılbaşı sezonunda yararlanmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni yıla satışa başlamış bir mağaza ile girecekler” ifadesini kullandı.