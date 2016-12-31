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Vatandaş mumu mumla arıyor

Elektriklerin kesilmesiyle birlikte vatandaşlar İstanbul'da mumu mumla arar hale geldi! Halkın muma hücum etmesi bakkalların stoklarını eritti. Bakkallar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Mum eskisi kadar revaçta değil. Piyasada mum sıkıntısı oluyor" açıklamasını yaptı.
Can MUMAY
10:3131 Aralık 2016
Ekonomi
Vatandaş mumu mumla arıyor
Elektriklerin kesilmesiyle birlikte vatandaşlar İstanbul'da mumu mumla arar hale geldi! Halkın muma hücum etmesi bakkalların stoklarını eritti. Bakkallar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Mum eskisi kadar revaçta değil. Piyasada mum sıkıntısı oluyor" açıklamasını yaptı.

Vatandaşlar mum bulamamaya Twitter’dan isyan etti.

İşte İstanbullunun mum isyanı:

 

Son güncelleme: 12:5131.12.2016
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