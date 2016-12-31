Vatandaş mumu mumla arıyor

Elektriklerin kesilmesiyle birlikte vatandaşlar İstanbul'da mumu mumla arar hale geldi! Halkın muma hücum etmesi bakkalların stoklarını eritti. Bakkallar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Mum eskisi kadar revaçta değil. Piyasada mum sıkıntısı oluyor" açıklamasını yaptı.

Vatandaşlar mum bulamamaya Twitter’dan isyan etti.

İşte İstanbullunun mum isyanı:

Gecenin bu saatinde sırf bir tane mum için bakkal bakkal gezmek?

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Bakkallar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise bakkallardaki mum sıkıntısı hakkında, ” Mum bizim zamanımızda vardı. Mum artık neredeyse süs mumları dışında piyasada yok. Bunun hatırı sayılır bir üretcisi de yok” dedi.

Bakkallar için asıl problemin buzdolaplarının çalışmaması olduğunu söyleyen Palandöken, “İnsanlar yılbaşı hazırlıkları yapacaklar. Meze çeşitleri falan hepsi bozulacak. Özel günler bizim satışlarımız için çok önemlidir. Maalesef 2016’yı böyle kapatıyoruz” diye konuştu.

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