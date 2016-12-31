Vatandaş mumu mumla arıyor

Vatandaşlar mum bulamamaya Twitter’dan isyan etti.
İşte İstanbullunun mum isyanı:
Olum ülkede mum satan bakkal yokmu.?
— Gツkhan (@gokhangurcan61) December 29, 2016
Gecenin bu saatinde sırf bir tane mum için bakkal bakkal gezmek?
— Şeyma (@potterheadpolly) December 30, 2016
#elektrik İST BEŞİKTAŞ BÖLGESİNDE MUM SATAN BAKKAL MARKET BİLİYORMUSUNUZ BU YILBAŞI GÜNÜ KARANLIKTA OTURMAK İSTEMİYORUM 2017 YILINDA HEMDE pic.twitter.com/dIJm5CCDWp
— İNSAN 1 SORAR (@bilgiyrismcsi) December 31, 2016
Kosuyolu caddesinde hello kittyli pijamasiyla market bakkal dolaşıp mum arayan kız benim.Evet.
Mumları yedi mi bu millet??Hiçbir yerde YOK!
— Melisa Bozkurt (@bicaylutfen) December 29, 2016
Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Bakkallar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise bakkallardaki mum sıkıntısı hakkında, ” Mum bizim zamanımızda vardı. Mum artık neredeyse süs mumları dışında piyasada yok. Bunun hatırı sayılır bir üretcisi de yok” dedi.
Bakkallar için asıl problemin buzdolaplarının çalışmaması olduğunu söyleyen Palandöken, “İnsanlar yılbaşı hazırlıkları yapacaklar. Meze çeşitleri falan hepsi bozulacak. Özel günler bizim satışlarımız için çok önemlidir. Maalesef 2016’yı böyle kapatıyoruz” diye konuştu.