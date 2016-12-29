Vodafone’luların data kullanımı %119 arttı

Türkiye’deki 10’uncu yılını 20 milyar TL’ye yakın yatırımla tamamlayan Vodafone’un abone bazı hızla büyümeye devam ediyor. 2016 yılında abone başına aylık ortalama 462 dakika konuşan Vodafone’lular, %119 artışla toplam 235 bin terabayt data kullandı.

Türkiye’deki 10’uncu yılını 20 milyar TL’ye yakın yatırımla tamamlayan Vodafone’un abone bazı hızla büyümeye devam ediyor. 2016 yılında abone başına aylık ortalama 462 dakika konuşan Vodafone’lular, %119 artışla toplam 235 bin terabayt data kullandı.

Vodafone’lular 2016'da abone başına aylık ortalama 462 dakika konuştu ve %119 artışla toplam 235 bin terabayt data kullandı. Abonelerinin internet kullanımı son 5 yılda tam 32 katına çıkan Vodafone, mobil ve sabit iletişim hizmetleriyle 2016'da da Türkiye'de dijitalleşmenin öncülerinden oldu.

Vodafone'un 25 yaş ve altı gençler için Mayıs 2011'de hayata geçirdiği FreeZone platformuyla yaptığı yatırım tutarı 130 milyon TL’ye ulaştı. Vodafone FreeZone'un Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan iletişimlerle 120 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı. 400 binin üzerinde Vodafone FreeZone'lu, gençlere özel Spotify tekliflerinden yararlandı.

Türkiye’nin ilk ve tek mobil sağlık platformu Vodafone Cep Sağlık servisi toplam 1,2 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunurken, temassız mobil ödeme deneyimi sunan Vodafone Cep Cüzdan uygulaması 3 yılda 400 bini aşkın abone tarafından indirildi. Tüm Vodafone'lulara indirim fırsatları sunan ve 2016 yılında 120'nin üzerinde marka ile 300 kampanyanın düzenlendiği Vodafone Avantaj Cepte uygulaması ise toplam 1,8 milyondan fazla kez indirildi. Diğer yandan, Vodafone abonelerinin çocuklarının ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan Merhaba Tarifesi kapsamında Buradayım Uygulaması'nı indiren 35 bini aşkın anne baba, çocuğunun nerede olduğunu takip edebildi. Abonelerine her pazartesi sürpriz hediyeler sunan, kullanıcılarının Vodafone ile olan birçok işlemini gerçekleştirebildiği Vodafone Yanımda uygulaması ise 11 milyon indirme rakamına ulaştı.

‘TÜRKİYE AŞKINA ŞEHİTLER ANISINA’

Kasım ayında “Türkiye Aşkına Şehitler Anısına” temasıyla koşulan Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda 120 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu rekor katılıma imza attı. Yüz binlerce İstanbullu da “Kahramanlar Koşusu” ile Asya'dan Avrupa'ya geçti. Bu yıl 28'i Türk olmak üzere 90 elit atletin yarıştığı maratonda, 100'e yakın şehit yakını ve gazi de koşucu start’ları verildikten sonra 93 metrelik Türk bayrağı ile köprüyü geçti. Maratonun dijital pusulası VMaraton uygulaması toplam 13 bine yakın kişi tarafından indirildi. Etkinliğin resmi Facebook sayfası ise 25 bin kişi tarafından takip edildi.

VODAFONE ARENA HESABI DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena'nın sosyal medya hesapları 2016'da da taraftarlardan yoğun ilgi görmeye devam etti. Vodafone Arena Facebook hesabı 1,9 milyonun, Twitter hesabı 425 binin, Instagram hesabı ise 428 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı. Vodafone Arena ve BJK futbol takım sponsorluğu için çekilen filmler internetten toplam 40 milyon kişiye erişti, 9,6 milyon kez izlendi. Diğer yandan, Vodafone'un Beşiktaşlı taraftarlara özel oluşturduğu “Vodafone KaraKartal” platformuna 2 yılda 913 bin Beşiktaşlı üye olarak Beşiktaş JK'ya 3,2 milyon TL katkı sağladı.

ÖDÜLLERİ TOPLADI

Vodafone Türkiye, 2016’da “Vodafone Arena”, “Vodafone KaraKartal”, “Vodafone 4bucakG”, “Vodafone Avantaj Cepte”, “Vodafone Kırmızı Işık” gibi proje, uygulama ve kampanyalarıyla yurtiçi ve yurtdışında toplam 118 ödül kazandı. Vodafone, 2016'da Felis Ödülleri’nde 46, Kristal Elma Ödülleri’nde 35, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 12, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda 9 ve Baykuş Ödülleri'nde 4 ödül birden aldı. Vodafone Arena için tasarlanan “Çok Bekledik be Abi!” reklam kampanyası, hem Kristal Elma, hem de Felis Ödülleri'nde Medya kategorisinde Büyük Ödül’e layık görüldü.