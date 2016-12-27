WPP’ye bağlı Kantar Grubu’nda uluslararası atama

Kantar Grubu, Bahar Uçanlar’ı Güney Doğu Avrupa bölgesi, Benelux, İsrail, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan ülkelerinden sorumlu Baş Ticari Yönetici olarak atadı.

WPP'nin bilgi, içgörü ve danışmanlık ayağını oluşturan Kantar Grubu, 28 ülkedeki ticari faaliyetlerini yönetmek için Türkiye'den bir yöneticiyi seçti. Şirketin hizmet verdiği Güney Doğu Avrupa Bölgesi, Benelux, İsrail, Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 28 ülkenin Baş Ticari Yöneticisi Bahar Uçanlar oldu. Türkiye'de 200 çalışanı bulunan Kantar Grubu; Kantar Medya, Kantar Millward Brown ve Kantar TNS şirketleri ile faaliyet gösteriyor.

Daha önce Turkcell'de Pazarlama İletişimi Direktörü ve Genç Turkcell markası Direktörü olan Bahar Uçanlar, ayrıca Mondelez şirketinin Türkiye operasyonlarında Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2004 yılında University of Michigan'dan Üstün Başarı ile MBA diplomasını kazanan Uçanlar, ABD'de Bain & Company yönetim danışmanlığı firmasında müdürlük ve ardından PepsiCo'da Pazarlama Direktörü ve Genel Müdür olarak çalıştıktan sonra 2011 yılında Türkiye'ye dönerek kurumsal kariyerine devam etti