Yanlış politika batırır

Enerjide uygulanan başta liberalleşme olmak üzere yanlış politikaların sektörü iflas noktasına getirdiğine dikkat çekildi.

Son günlerde ağırlaşan kış koşulları nedeniyle artan doğalgaz talebi elektrik sektörünü vurdu. BOTAŞ, artan talebi karşılamak için doğalgaz çevrim santrallerine daha az gaz vereceğini açıkladı. Bu durumun elektrik santrallerinde iflaslara dahi neden olacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE DIŞA BAĞIMLI

Yaşanan son durumun, yıllardır dile getirdikleri yanlış politikaların kaçınılmaz bir sonucu olduğunu söyleyen CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir, Türkiye'de 2015 verileriyle, enerji tüketiminin yüzde 32'sinin doğalgazla, yüzde 31'inin ise petrolle karşılandığını söyledi. Her iki kaynakta da Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu dile getiren Pamir şunları söyledi:

“Dışa bağımlılık petrolde yüzde 93, doğalgazda ise yüzde 99. Bu kadar dışa bağımlılığınızın olduğu bir alanda durmaksızın yeni anlaşmalar imzalayıp doğalgaza bağımlılığınızı artırıyorsunuz. Dolar da arttığında faturanız katlanarak büyüyor. Ayrıca doğalgaz depomuz son derece yetersiz. 2.66 milyar metreküplük sınırlı bir kapasiteniz olunca, tüketiminize oranladığınızda yüzde 5'i kadar birdepo kapasiteniz var.” Türkiye'nin imzaladığı kontrat miktarının günlük yaklaşık 195 milyon metreküp olduğuna dikkat çeken Pamir, “Yılda şu kadar tüketiyoruzdan ziyade sizin kışın ortasında günlük tüketiminiz önemli.

BOTAŞ'ın beyanına göre son dönemde tüketim 250 ile 280 milyon metreküpe çıktı. Sizin bütün fiziki kapasiteniz 195 verebilecekken, siz 280'lere çıkıyorsunuz. Ne yapılıyor? Doğalgazla çalışan santrallerin gazını kesiyor. Türkiye aldığı ve tükettiği gazın yarısından biraz fazlasını elektrik üretimine veriyor. Siz burada elektrik üretimini kestiğiniz andan itibaren sıkıntı var” dedi.

SANTRALLERİN ÇOĞU ATIL

“Liberalleşelim, özelleşelim diyorsunuz ama piyasanın keyfine bıraktığınız zaman üstünde senin bir hükmün de kalmıyor” diyen Pamir, kamunun elindeki santrallerin de sınırlı olduğunu ve kurulu gücün yüzde 20'lere kadar düştüğünü belirtti. Pamir, “Devlet olarak bir kontrolünüz kalmamış. Dolayısıyla faturayı kim ödüyor? Ben, siz ve sürekli olarak bunları destekleyen ‘sanayiciler' ödüyor. Sektörde arz fazlalığı var. Kurulu güç fazla. Çoğu santral atıl” diye konuştu.

YAKINDA KESİNTİLER BAŞLAR

Giderek artan soğuklarla birlikte sıkıntının daha da artacağını söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul

Şubesi Başkanı Erol Celebsoy, yakında kesintilerin başlayacağını düşündüklerini belirtti. Celebsoy, “Asıl

burada dikkat edilmesi gereken husus, özelleştirmeyle birlikte yaşanan sıkıntı. Aslında enerji yetmedi değil,

enerjideki yönetim krizinden kaynaklı bu bütün yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız.

Hem üretimde hem dağıtımda tüm Türkiye özel sektörün insafına terk edilmiş durumda. Yapılan yatırımlar

yetersiz. Daha çok kâr hırsıyla fiyatlar yükseliyor. Bizim sürekli söylediğimiz, derhal kamulaştırma. Yani bizler müşteri değil, abone olduğumuz zaman bu işler düzelir” diye konuştu.