Yatalak hastalara jenaratör desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu evde tedavi gören yapay kalp ve solunum cihazı kullanan hastalar için ücretsiz jeneratör desteği verecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu evde tedavi gören yapay kalp ve solunum cihazı kullanan hastalar için ücretsiz jeneratör desteği verecek.

Habertürk Gazetesi’nden Lütfi Erdoğan’ın haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 700 bin hastayı ilgilendiren evde sağlık hizmeti sistemini değiştiriyor. Yapay kalp ve solunum cihazı kullanan hastalar için ücretsiz jeneratör desteği verilecek. Elektrik faturası indirimi yapılması da gündemde. 700 bin hastanın 400 bini hâlâ hizmet almaya devam ediyor.

Yeni yıldan itibaren evde sağlık hizmetinin değiştirileceğini anlatan SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, “Yatalak hastalarımıza iadeli ve iadesiz cihazlar veriyoruz. Solunum cihazı, hasta alt bezi gibi. ‘Önce öde sonra iade' diyorduk. 1 Ocak'tan itibaren ‘Al hemen SGK ödesin' diyeceğiz. Artık SGK firmaya ödeme yapacak” dedi.

ELEKTRİK FATURALARI ÇOK YÜKLÜ GELİYOR

Solunum ve yapay kalp cihazı kullanan hastalara yüklü miktarda elektrik faturası geldiğini ve bu durumun mağduriyetlere yol açtığını kaydeden Koç, şöyle devam etti: “Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği SGK'ya başvurdu. Cihaza bağlı yatalak hastaların elektrik faturalarının çok yüklü geldiğini bildirdiler.

Biz de elektrik faturalarında indirim yapılabilmesi için gerekli yerlerle görüşüyoruz. Bu projeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz.” Hastaya evdeki cihaz için ucuz elektrik