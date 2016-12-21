Yaz saati tasarruf ettirmedi rekor kırdırdı

Enerji Mühendisleri Odası’nın (EMO) TEİAŞ verilerine göre yaptığı açıklamada kasım ayı elektrik tüketimlerinde son 5 yılın rekorunun kırıldığı görüldü.
Buna göre bu yıl kasım ayında 22 milyon 683 bin 3 kilowatt saat elektrik harcandı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 21 milyon 292 bin 762 idi.
EMO Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini inceleyerek söz konusu dönemler arası mevsim sıcaklıklarının da elektrik tüketimine etki edip etmediğini inceledi. Sıcaklıklar arasında bir fark gözlenmedi.
EMO açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün “2016 Yılı Kasım Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi” başlıklı çalışması; sıcaklıkların düşük kaldığı Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Batman çevreleri dışında Türkiye genelinin mevsim normallerinde olduğunu gösteriyor. Hatta Antalya gibi kimi bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşandı. Buna göre elektrik tüketiminde hava koşullarına bağlı olarak bir artıştan söz etmek mümkün değildir.
Yaz saati uygulamasıyla yılda 2.5 milyar TL tasarruf edilmesi bekleniyordu. Kış saatinin kaldırılması uygulaması 30 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli.