Youtube’a iki şarkı yükledi 100 bin lira kazandı

ŞÖHRET basamaklarını hızla tırmanan İrem Derici, Youtube'a yüklediği iki şarkı ile Türkiye'de 100 milyon izleyiciyi aşan ilk sanatçı olarak kayıtlara geçti. Derici'nin 7 ay önce Youtube'a yüklediği ‘Evlenmene bak' dün itibarıyla 100 milyon 599 bin 138 görüntüleme sayısına ulaştı. İki yıl önce yüklediği ‘Kalbimin tek sahibine' isimli şarkı ise 184 milyon 33 bin 963 kez görüntülendi. Paylaşım ağı Youtube'da yüklenen videolardan gelir de elde ediliyor. Popüler video kanalı, ücret öderken farklı kriterler uyguluyor.

Kanal, orijinal video yüklemelerinde ortalama 10 bin görüntülenme için 1 dolar öderken, kopya yüklemelerde tarife değiştiriyor. Bu durumda kanal başka bir yerden kopyalanıp yayımlanan video için 10.000 gösterime sadece 0.05 Cent ödüyor.

İrem Derici'nin rekor kıran iki videosu toplam 284 milyon 633 bin 101 kez izlenirken, genç şarkıcıya yaklaşık 28 bin 463 dolar kazandırmış oldu. Yani, genç şarkıcı Youtube'a yüklediği iki şarkıdan yaklaşık 100 bin liralık kazanç elde etti. Youtube'un müzik kanalının 96 milyon 110 bin 149 toplam abonesi var.

THE WEEKND ZİRVEDE

Youtube'un müzik kanalında izlenme rekorunu The Weeknd elinde tutuyor. 2011'de “House of balloons” albümüyle büyük bir çıkış yapan tek kişilik grup The Weeknd'in 28 Eylül'de yüklediği “Starboy” 428 milyon 382 bin 32 kez görüntülenirken, sanatçı tek video ile 42 bin 838 dolar kazandı.

Ricky Martin'in 22 Eylül'de yüklediği “Vente Pa' Ca” bugüne kadar 311 milyon 108 bin 250 kez izlenirken sanatçıya da 31 bin 110 dolar kazandırdı. Yine pop star Shakira'nın 18 Kasım'da Youtube'da yayımlanan “Chantaje” adlı çalışması 276 milyon 786 bin 376 kez izlenirken, sanatçıya 27 bin 678 dolar kazandırdı.