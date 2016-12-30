Zorunlu BES’ten kaçış yok

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan zorunlu BES düzenlemesindeki ‘çıkıştan sonra yeniden katılım’ maddesini kaleme aldı. İşte Doğan’ın yazısının ilgili bölümü: Otomatik katılım yönetmeliğinde gözlerden kaçan bir maddeyi sizlerle paylaşacağım. Maddeyi aynen yazıyorum: “Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar, Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar dahilinde, 2 yılda bir tekrar otomatik olarak sisteme dahil edilebilirler. Müsteşarlık, bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 3 yıla kadar artırmaya yetkilidir.”
Peki, bu ne anlama geliyor? Sürekli olarak bana, ‘sisteme girmesek olmaz mı?' ya da ‘ne zaman çıkabiliriz, istediğimiz zaman ayrılabilir miyiz?' diye soranlara kötü haber vereceğim; yönetmelikteki bu madde, en basit anlamıyla otomatik katılımdan kaçış yok anlamına geliyor. Diyelim ki, 1 Ocak'ta işvereniniz tarafından sisteme dahil edildiniz ama siz 2 ay içinde hemen çıktınız ya da bir yıl sonra herhangi bir nedenden dolayı ayrıldınız. 2 yıl sonra işvereniniz, sizi tekrar otomatik olarak sisteme dahil edecek. Diyelim ki, yine istemediniz ya da yine girip, çıktınız; 2 yıl sonra yeniden otomatik olarak sisteme sokulacaksınız.
İşte yönetmelikteki o madde, bu anlama geliyor. Hazine isterse, bu 2 yıllık süreyi 1 yıla da indirebilir, yani bir yıllık süreler içinde sizi tekrar sisteme dahil edebilir; isterse de süreyi 3 yıla çıkartabilir. O yüzden, otomatik katılımdan kaçış yok diyorum. Tabi bu konuyla ilgili detayları önümüzdeki dönemde Hazine açıklayacaktır.