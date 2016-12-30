Zorunlu BES’ten kaçış yok

Zorunlu BES düzenlemesinde çarpıcı bir madde ortaya çıktı. Buna göre BES'ten ayrılanlar iki yıl sonra tekrar sisteme dahil edilebilecek.

Zorunlu BES düzenlemesinde çarpıcı bir madde ortaya çıktı. Buna göre BES'ten ayrılanlar iki yıl sonra tekrar sisteme dahil edilebilecek.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan zorunlu BES düzenlemesindeki ‘çıkıştan sonra yeniden katılım’ maddesini kaleme aldı. İşte Doğan’ın yazısının ilgili bölümü: Otomatik katılım yönetmeliğinde gözlerden kaçan bir maddeyi sizlerle paylaşacağım. Maddeyi aynen yazıyorum: “Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar, Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar dahilinde, 2 yılda bir tekrar otomatik olarak sisteme dahil edilebilirler. Müsteşarlık, bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 3 yıla kadar artırmaya yetkilidir.”

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Peki, bu ne anlama geliyor? Sürekli olarak bana, ‘sisteme girmesek olmaz mı?' ya da ‘ne zaman çıkabiliriz, istediğimiz zaman ayrılabilir miyiz?' diye soranlara kötü haber vereceğim; yönetmelikteki bu madde, en basit anlamıyla otomatik katılımdan kaçış yok anlamına geliyor. Diyelim ki, 1 Ocak'ta işvereniniz tarafından sisteme dahil edildiniz ama siz 2 ay içinde hemen çıktınız ya da bir yıl sonra herhangi bir nedenden dolayı ayrıldınız. 2 yıl sonra işvereniniz, sizi tekrar otomatik olarak sisteme dahil edecek. Diyelim ki, yine istemediniz ya da yine girip, çıktınız; 2 yıl sonra yeniden otomatik olarak sisteme sokulacaksınız.

HER 2 YILDA BİR SİSTEME GİRECEKSİNİZ

İşte yönetmelikteki o madde, bu anlama geliyor. Hazine isterse, bu 2 yıllık süreyi 1 yıla da indirebilir, yani bir yıllık süreler içinde sizi tekrar sisteme dahil edebilir; isterse de süreyi 3 yıla çıkartabilir. O yüzden, otomatik katılımdan kaçış yok diyorum. Tabi bu konuyla ilgili detayları önümüzdeki dönemde Hazine açıklayacaktır.