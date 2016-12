Basın Ekspres’e yabancı yatırımcının ilgisi artıyor

Nivo İstanbul’un beşte biri yabancı yatırımcının olacak

Nivo İstanbul projesiyle, Basın Ekspres'te 42 bin metrekarelik alanı dönüştürmeye devam eden Cathay Group'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Basın Ekspres'te yakın gelecekte endüstriyel alan kalmayacağını söyledi.

200 milyon dolarlık Nivo İstanbul Projesi'nin tamamlandığında yüzde 38 prim yapacağını belirten Yılmaz, projedeki ortakları Neba A.Ş'nin de katkısıyla yabancı yatırımcı oranının 2017'de yüzde 15, teslim süresinin yaklaştığı 2018'de ise yüzde 20'ye yakın olacağını öngördüklerini söyledi.

Bir zamanlar sanayi ve medyanın merkez üssü olan Basın Ekspres Yolu, yeni gayrimenkul yatırımlarıyla yepyeni bir kimliğe bürünüyor. Çok avantajlı lokasyona sahip olan, TEM, Atatürk Havalimanı, E-5 ve sahil yolunu birleştiren bölge, hızlı yükselişini sürdürüyor. Yeni projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Basın Ekspres Yolu’nun kısa sürede Levent-Maslak hattında uzanan Büyükdere Caddesi’ne alternatif olması bekleniyor. 25 yıllık tecrübesinin ürünü olan yeni gayrimenkul projesi Nivo İstanbul'u Basın Ekspres'te hayata geçirmeye devam eden Cathay Group’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Basın Ekpres'teki değişimi değerlendirdi.

Yılmaz, Nivo İstanbul'la 42 bin metrekarelik fabrika alanında 5 yıldızlı dönüşümün başladığını, yakın gelecekte bölgede endüstriyel alan kalmayacağını söyledi. Yerli ve yabancı yatırımcıların bu değişim dönüşümü yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, “Toplam yatırım bütçesi arsa dahil 200 milyon dolar olan projemiz, kısa sürede yüzde 12 oranında prim yaptı. Proje teslim süresi olan 18-20 aylık sürede yüzde 38 oranında prim yapacağına inandığımız Nivo İstanbul, Basın Ekspres aksındaki en önemli kavşağın tam üzerinde bulunuyor. Yabancılara satış şu an yüzde 10 civarında. Yabancı yatırımcının 2017'de de artacağını ve yüzde 15 seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Projenin teslim tarihinin yaklaşacağı 2018'de ise yabancı yatırımcı oranı yüzde 20'ye yaklaşacak” dedi.

Basın Ekpres kentsel dönüşümün merkezi oldu

Yılmaz, “Kentsel dönüşümün merkezi haline gelen Basın Ekspres'te her metrekarenin değeri her geçen gün artıyor. Sadece yaşam merkezleriyle değil ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla her geçen gün değer kazanıyor. En büyük amacımız, burada yaşayan bir proje inşa etmek. Bölgeyi ihya eden, insanla ilişkisini yeniden kuran doğru tasarlanmış projemizle güzel İstanbul’a yeni bir değer üretiyoruz. Kentsel dönüşümün en başarılı örneği olma iddiasındayız” şeklinde konuştu.

2018’de teslim edilecek

Nivo İstanbul projesinin hem yapım hem de satış olarak güçlü bir şekilde ilerlediğini belirten Cathay Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, “Kaba inşaatı yüzde 32 oranında tamamlanmış durumdayız. Projemizin arsa dâhil toplam yatırım bütçesi 200 milyon dolar büyüklüğünde. Bugüne kadar tamamlanan yatırım ise yüzde 58 seviyesinde. İnşallah Aralık 2018'de projemizi bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz. Nivo İstanbul’da toplam hasılatın 300 milyon doları bulacağını öngörüyoruz. Projenin doğruluğunu çok net bir şekilde gösteren çok ciddi bir taleple karşılaştık” dedi.

Yüzde 38 prim öngörülüyor

Yılmaz, “En baştaki sıcak lansman günlerinin ardından müthiş istikrarlı bir şekilde ayda ortalama 400-450 civarında kişiyi burada ağırladık ve çok güzel sonuçlar aldık. Toplamda ise 300 üniteye yakın satış gerçekleştirdik. Satışa ilk çıktığımızda 1+1 daireler 250 bin TL'den başlıyordu bugün bu fiyat 300 bin TL üzerinde” şeklinde konuştu.

Metro da geliyor

Nivo İstanbul’un Basın Ekspres aksındaki en önemli kavşağın tam üzerinde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, yapımı devam eden metronun da projenin değerine değer katacağını belirtti.

6 blok 1418 üniteden oluşacak

42 dönümlük arazi üzerinde konumlandırılan LEED sertifikası adayı Nivo İstanbul'da, 6 blok 1418 bağımsız ünite yer alacak. Toplam inşaat alanı 200 bin metre kareyi bulacak. 1 bloğu ‘serviced apartments’, 3 bloğu home-ofis ve 2 bloğu ise konut olacak. Semte açık, trafik ve yaya giriş çıkışına açık alışveriş caddesi yer alacak.